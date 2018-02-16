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Климкин: Мы ни о чем с Лавровым не договорились

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Министру иностранных дел Украины Павлу Климкину не удалось договориться с главой МИД России Сергеем Лавровым о присутствии международных миротворцев на Донбассе.
Павел Климкин
Павел Климкин

Главы МИД Украины и России не смогли договориться о миротворцах на Донбассе во время встречи в Мюнхене в пятницу, 16 февраля. Об этом журналистам заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает Украинская правда.

"Мы долго говорили о международных операциях. Я сказал, что для нас очень важно, чтобы международное сообщество могло постепенно взять контроль над оккупированными территориями. Без этого мы не можем ни о чем говорить, о ни о каком дальнейшем процессе. Я так понимаю, что мы должны продолжать дискуссию. Пока мы ни о чем не договорились. Российская точка зрения иная. Будем работать дальше", - сказал глава МИД Украины.

Он рассказал, что попросил Лаврова "оказать влияние на оккупационную администрацию в том, чтобы они хотя бы не нарушали базовые принципы человечности".

Кроме того, министры обсудили вопросы СЦКК и каким образом центр может возобновить работу после того, как россияне вышли из его состава.

Ранее сообщалось, что переговоры Павла Климкина с Сергеем Лавровым проходили за закрытыми дверями.

Как сообщалось, встречу глав МИД "нормандской четверки" перенесли. Она может произойти или в пятницу поздно вечером, или в субботу, 17 февраля.

 

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Теги: Миротворцы, МИД Украины, МИД РФ, донбасс, сергей лавров, Климкин, нормандская четверка, Павел Климкин
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Источник: korrespondent.net

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