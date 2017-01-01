В Харьковской области мужчина обстрелял врачей скорой

В дежурную часть Дергачевского отдела полиции поступило сообщение о стрельбе от фельдшера бригады скорой медицинской помощи. Мужчина, который якобы нуждался в госпитализации, начал буянить.

Инцидент произошел во время выезда медиков по месту вызова Корреспондент.net

В поселке Солоницевка Харьковской области мужчина открыл стрельбу по приехавший на вызов медикам. Как сообщает областная полиция, мужчина, который якобы нуждался в госпитализации, начал буянить.

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“Жительница поселка Солоницевка вызвала скорую для своего мужа, которому стало плохо. Во время разговора с медицинскими работниками 50-летний “пациент“ пошел в комнату. Через некоторое время он вернулся с ружьем в руках. Направив оружие на фельдшера, мужчина попросил покинуть его жилье. После того, как медики вышли из дома, они услышали выстрел“, - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, открыто уголовное производство за хулиганство. Мужчине грозит от трех до семи лет тюрьмы, следствие продолжается.

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