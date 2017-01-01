В Симферополе продлили арест крымскому татарину Рамазанову

Исмаилу Рамазанову продлили арест до 18 марта. Крымского татарина обвиняют в распространении через интернет-рацию Zello сведений, которые "разжигают рознь и ненависть".

Симферопольский райсуд в Крыму в понедельник, 19 февраля, до 18 марта продлил арест Исмаилу Рамазанову, которого обвиняют в разжигании ненависти через мессенджеры. Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк на своей странице в соцсети Facebook.

"Симферопольский районный суд продлил арест Исмаилу Рамазанову до 18 марта. Рамазанов обвиняется в распространении через интернет-рацию Zello сведений, которые "разжигают рознь и ненависть", - написал он.

По словам журналиста, Рамазанов в очередной раз заявил о своей невиновности.

Напомним, в январе российские спецслужбы провели обыск дома Исмаила Рамазанова, во время которого изъяли телефон, планшет и украинские документы. Крымского татарина вскоре задержали.

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