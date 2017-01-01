В Запорожской области медики фиксируют массовое отравление

Часто причиной пищевого отравления становятся молочные, мясные или рыбные продукты.

За неделю к врачам с отравлением обратилось полторы сотни людей depositphotos.com

За минувшую неделю в Запорожской области было зарегистрировано 150 случаев заболевания острой кишечной инфекцией. Чаще всего люди травились готовой едой, купленной на рынках и в магазинах.

Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на данные областного лабораторного центра Минздрава.

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Отмечается, что каждый третий случай отравления произошел в результате употребления готовой еды, купленной на стихийных рынках и магазинах, а остальные случаи – отравление домашними блюдами.

“Показатель заболеваемости составил 8,5 на 100 тысяч населения, что на 29,8% ниже максимального многолетнего показателя“, – говорится в сообщении.

Среди причин заболеваний больше всего приходится на молочную продукцию – 26,6 %; на мясную – 25,8%; и на рыбную – 15,3%.

Врачи советуют: чтобы избежать острых кишечных инфекций, прежде всего, нужно соблюдать правила личной гигиены, не употреблять в пищу недоброкачественные продукты, соблюдать сроки хранения продуктов, пользоваться только качественной питьевой водой.

Напомним, в городе Черноморск Одесской области шесть человек были госпитализированы с острым пищевым отравлением после посещения пиццерии.