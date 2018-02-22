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В ЕС критикуют законопроект Покупай украинское

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В Еврокомиссии заявляют, что если законопроект будет утвержден, Украине следует ожидать серьезных последствий, поскольку проект закона подрывает положения об Ассоциации Украина - ЕС.
Кристиан Даниэльсон
Кристиан Даниэльсон
eeas.europa.eu

Законопроект Покупай украинское в его нынешней редакции серьезно нарушает Соглашения об ассоциации Украины и ЕС. Об этом в интервью Европейской правде в четверг, 22 февраля, заявил генеральный директор Еврокомиссии Кристиан Даниэльсон.

Он подчеркнул, что ни один из партнеров, с которым ЕС имеет соглашения о свободной торговле, не позволял себе продвигать законы, которые настолько грубо нарушают условия договора.

"В моем опыте были случаи, когда элементы, части законодательства входили в противоречие с торговыми обязательствами стран-партнеров. В любом случае мы начинали дискуссию, и в эти нормы вносились изменения. Но подобного этому (закону Покупай украинское - Ред.) я не видел ни разу в отношениях ЕС ни с одной другой страной мира", - сказал Даниэльсон.

По его словам, Украина должна внимательно подходить к принятию законопроекта Покупай украинское, чтобы его положение в финальном варианте не содержали нарушений Соглашения об ассоциации.

"Я напомню, что у нас с Украиной, в соответствии с Соглашением об ассоциации, либерализована торговля. И если одна из сторон нарушает условия торгового соглашения, то нам придется говорить о последствиях, которые это будет иметь. А эти последствия будут", - сказал Даниэльсон.

Напомним, Еврокомиссия торопит Киев с транспортными законами.

Ранее в ЕС заявили, что выполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом ставится под угрозу из-за задержки с вступлением в силу закона об аудите и аудиторской деятельности. 

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Теги: ЕС, законы, законопроект, Ассоциация с ЕС
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Источник: korrespondent.net

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