Украинку в Египте убил вор - СМИ
Убийцей оказался вор, который хотел ограбить квартиру и надеялся, что дома никого нет. Но женщина вернулась раньше.
Полиция задержала убийцу гражданки Украины в Египте. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на источники.
По данным СМИ, убийцей оказался вор, который хотел ограбить квартиру и надеялся, что дома никого нет. И когда девушка вернулась раньше, он достал нож.
Отмечается, что об убийстве узнали благодаря соседям. Они позвонили в полицию, когда почувствовали неприятный запах.
На теле девушки были многочисленные ножевые ранения, большинство - в области живота.
Правоохранители рассматривали более 20 версий трагедии, среди которых и ограбление.
Напомним, ранее сообщалось, что в египетском городе Хургад в съемной квартире нашли мертвой 27-летнюю украинку.
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