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Украинку в Египте убил вор - СМИ

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Убийцей оказался вор, который хотел ограбить квартиру и надеялся, что дома никого нет. Но женщина вернулась раньше.
Убийство украинки в Египте раскрыто
Убийство украинки в Египте раскрыто
Скриншот из видео

Полиция задержала убийцу гражданки Украины в Египте. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на источники.

По данным СМИ, убийцей оказался вор, который хотел ограбить квартиру и надеялся, что дома никого нет. И когда девушка вернулась раньше, он достал нож.

Отмечается, что об убийстве узнали благодаря соседям. Они позвонили в полицию, когда почувствовали неприятный запах.

На теле девушки были многочисленные ножевые ранения, большинство - в области живота.

Правоохранители рассматривали более 20 версий трагедии, среди которых и ограбление.

Напомним, ранее сообщалось, что в египетском городе Хургад в съемной квартире нашли мертвой 27-летнюю украинку.

 

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Теги: Украина, ограбление, Египет, убийство, украинка
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