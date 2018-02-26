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В Славянске от имени Штепы рекламировали Тимошенко

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Всем пришедшим на мероприятие обещали подарочные продуктовые наборы и подарочные сувениры.
В Батькивщине заявили, что эта листовка - фейк
В Батькивщине заявили, что эта листовка - фейк
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На выходных в Сети появилось фото листовок, которые якобы раздавали в Славянске. На листовке экс-мэр Неля Штепа, которую судят за сепаратизм, призывает 25 февраля посетить мероприятие партии Батькивщина.

“Всем пришедшим гарантированы подарочные продуктовые наборы и подарочные сувениры. Выслушаю каждого! Вместе мы победим!“, - обещает “Штепа“.

В Батькивщине поспешили откреститься от сотрудничества со скандальной градоначальницей. Там заявили, что 25 февраля никаких мероприятий там не проводили, а эти листовки имеют “исключительно провокационный характер“.

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Также в комментарии к посту об этой листовке на странице волонтера Романа Доника пришла сама Неля Штепа. Она тоже утверждает, что это фейк, который написали “вонючие псевдопатриоты“.

Напомним, Штепа планирует снова стать мэром Славянска.

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Теги: Штепа, Батькивщина, Славянск, Тимошенко, провокация
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