Во Львове суд обязал учительницу выплатить 300 тысяч за смерть 9-летнего ученика

Суд вынес решение по учительнице еще в августе 2017-го, однако приговор не вступил в силу из-за апелляции адвокатов.

Ребенок после уроков выпал с третьего этажа и погиб depositphotos.com

Апелляционный суд Львовской области оставил в силе приговор Франковского райсуда и тем самым обязал бывшую учительницу по физкультуре львовской школы-интерната №1 выплатить 300 тысяч гривен семье 9-летнего ученика, который выпал с третьего этажа и погиб.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Франковский райсуд вынес приговор учительнице еще в конце августа 2017 года, однако приговор не вступил в силу из-за адвокатов, которые подали апелляцию.

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По утверждениям адвокатов, ответственность за трагедию лежит на матери, поскольку после занятий ученика передали ей, и она осталась пить кофе с классным руководителем, не уследив за ребенком.

Родители ребенка скрыли от администрации школы информацию о психическом расстройстве ученика. Дома родители выкрутили все ручки на окнах. Однако, суд отверг аргументацию защиты.

“По убеждению коллегии судей, наличие у ребенка психических расстройств не влияет на объем вины учительницы в совершении уголовного правонарушения, ведь независимо от наличия психических расстройств законодательством возложена обязанность на педагога обеспечивать сохранение жизни и здоровья учащихся“, - говорится в постановлении суда.

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Решением суда учительница обязана выплатить по 150 тысяч гривен каждому из родителей и имеет один год условного наказания.

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