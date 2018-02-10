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В России дочь директора школы прочитала матерный стих прямо на уроке

Комментариев: 7
Учительницу, допустившую свободный выбор стихотворений, заставляют писать объяснительные.
Девочка поспорила с одноклассницами
Девочка поспорила с одноклассницами
Скриншот видео

Дочь директора школы в Приморье поспорила с подругами, что прочитает матерное стихотворение Маяковского на уроке, и ей ничего не будет. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

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Ей и правда ничего не было, кроме “тройки“ за реально плохое исполнение. А вот с учительницей все хуже. Видео, которое снял кто-то из учеников, попало в руки чиновников департамента образования.

Дочь директора школы выучила наизусть матерный стих Маяк...
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Теперь она пишет одну объяснительную за другой. Главный вопрос: “Почему педагог разрешил ученикам самим выбирать стихотворения?“

Ранее сообщалось о том, что школьники РФ спели о Путине.

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Теги: матерные стихи, маяковский, школьница
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Комментариев (7)
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Gerda-50    10.02.2018, 19:39
Оценка:  +2
Gerda-50
Уста молодых ватных мордоров глаголят истину о себе !
Москвошвея    10.02.2018, 19:37
Оценка:  +3
Москвошвея
Я тоже на русском матом ругаюсь.На рідній мові-ні в якому разі. Х ули поделаешь, русский язык только для этого и предназначен.Руки прочь от учительницы!!!
Gerda-50    10.02.2018, 19:36
Оценка:  +2
Gerda-50
Вот сами ватники молодые обьяснили кто они есть на самом деле всей Европе !
texst    10.02.2018, 18:26
Оценка:  +6
texst
И шо? Просто рузке так разгаваривают.
drozdikus    10.02.2018, 18:29
Оценка:  -8
drozdikus
уе... бан на мове слабо)?
texst    10.02.2018, 19:00
Оценка:  +5
texst
Ооо... Что и требовалось доказать
SEMPENTY    10.02.2018, 18:18
Оценка:  +3
SEMPENTY
Ну это нормально. Другого языка они же не знают.
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