В России дочь директора школы прочитала матерный стих прямо на уроке
Учительницу, допустившую свободный выбор стихотворений, заставляют писать объяснительные.
Дочь директора школы в Приморье поспорила с подругами, что прочитает матерное стихотворение Маяковского на уроке, и ей ничего не будет. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.
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Ей и правда ничего не было, кроме “тройки“ за реально плохое исполнение. А вот с учительницей все хуже. Видео, которое снял кто-то из учеников, попало в руки чиновников департамента образования.
Дочь директора школы выучила наизусть матерный стих Маяк...
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Теперь она пишет одну объяснительную за другой. Главный вопрос: “Почему педагог разрешил ученикам самим выбирать стихотворения?“
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