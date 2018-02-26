Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Проезд из Киева до аэропорта Борисполь подорожал

Комментариев: 0
Чтобы добраться из Киева в аэропорт Борисполь от ж/д вокзала теперь надо заплатить 100 гривен. Поездка в аэропорт от метро Харьковская обойдется в 60 гривен.
Добраться в аэропорт стало дороже
Добраться в аэропорт стало дороже

Проезд в автобусах Skybus, которые курсируют между железнодорожным вокзалом Киева Киев-Пассажирский и аэропортом Борисполь, подорожал с 80 до 100 гривен. Об этом сообщает avianews.com.

Также увеличилась цена проезда от метро Харьковская в аэропорт Борисполь с 50 до 60 грн.

Билеты на проезд в автобусах Skybus после повышения цены проезда.

Согласно информации, предоставляемой в автобусах, изменение тарифа произошло с 5 февраля 2018 года.

Напомним, правительство планирует закончить строительство железнодорожного скоростного сообщения с аэропортом Борисполь (Киев) до декабря 2018 года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, проезд, автобус, аэропорт Борисполь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь