Проезд из Киева до аэропорта Борисполь подорожал

Чтобы добраться из Киева в аэропорт Борисполь от ж/д вокзала теперь надо заплатить 100 гривен. Поездка в аэропорт от метро Харьковская обойдется в 60 гривен.

Проезд в автобусах Skybus, которые курсируют между железнодорожным вокзалом Киева Киев-Пассажирский и аэропортом Борисполь, подорожал с 80 до 100 гривен. Об этом сообщает avianews.com.

Также увеличилась цена проезда от метро Харьковская в аэропорт Борисполь с 50 до 60 грн.

Билеты на проезд в автобусах Skybus после повышения цены проезда.

Согласно информации, предоставляемой в автобусах, изменение тарифа произошло с 5 февраля 2018 года.

Напомним, правительство планирует закончить строительство железнодорожного скоростного сообщения с аэропортом Борисполь (Киев) до декабря 2018 года.

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