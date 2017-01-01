Дочь арестованного "министра" ДНР работает в НАН Украины - СМИ

В Киеве живет дочь главы “министерства угля и энергетики“ ДНР Эдуарда Голенко, которого накануне задержали.

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Как выяснили журналисты, дочь арестованного на Донбассе по подозрению в коррупции главы “министерства угля и энергетики“ ДНР Эдуарда Голенко - живет в Киеве, ранее она закончила аспирантуру Института экономико-правовых исследований НАН Украины.

Об этом сообщает Обозреватель.

Издание отмечает, что Голенко родился 19 августа 1969 года. До конфликта на востоке Украины работал директором Снежноеуглесбыт, коммерческим директором ГП Торезантрацит и руководил шахтой Прогресс.

Главу "минэнерго" подозревают в коррупции Сепаратистское издание

В 2014 году будущий “министр“ поддержал террористов. За это кураторы “республик“ поставили Голенко руководить “Донецкой энергетической компанией“.

В августе 2016 года Голенко повысили до должности до “министра угля и энергетики“, сместив прежнего руководителя Руслана Дубовского.

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“Говорят, что его повышение стало возможно благодаря тесным связям с бывшим заместителем начальника Славянского горотдела Управления СБУ в Донецкой области, а ныне заместителем “министра госбезопасности ДНР“ Георгие Сепашвили“, - отмечается в сообщении.

Журналисты утверждают, что за “дружбу“ новоявленный “министр“ расплачивался тем, что “крышевал“ так называемые копанки Сепашвили в оккупированных Торезе и Шахтерске.

Кроме того, в марте 2017 года в сюжете ТСН говорилось, что дочь “министра“ Виктория Эдуардовна Голенко закончила аспирантуру Института экономико-правовых исследований НАН Украины и живет в Киеве.

Девушку с такими данными можно найти на сайте НАН Украины.

Виктория Голенко сейчас работает “ведущим юристом отдела“ iepd.kiev.ua

В 2013 году Виктория Голенко закончила экономико-правовой факультет Донецкого национального университета по специальности “правоведение“. После этого она сразу же устроилась в НАН. По информации на сайте НАН, Виктория Голенко и сейчас работает “ведущим юристом отдела“.

Также издание постаралось сориентироваться в ситуации и понять - за что задержали Голенко, кому он перешел дорогу. Одна причина вполне очевидна - деньги.

В частности, ситуацию охарактеризовал на своей странице в Facebook сторонник террористов ДНР Константин Долгов.

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“Голенко был неудобен, поскольку предлагал создать госпредприятие по продаже угля потребителям напрямую, без посредников. Это не вписывалось в планы Захарченко и Тимофеева, так как последний специально создал посредническую структуру - торговый дом Уголь Донбасса - для того, чтобы наценка от продажи угля оседала в карманах правящего тандема“, — написал он.

Как сообщалось, 27 февраля, на Донбассе силовики так называемой республики провели массовые задержания - глава “министерства угля и энергетики“ ДНР Эдуард Голенко и 22 “чиновника ведомства“ подозреваются в хищении в особо крупном размере.