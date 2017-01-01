Появился текст срочного законопроекта Порошенко о нацбезопасности

Основная цель изменений, которые предлагает внести Петр Порошенко в уже действующий закон, - подтянуть уровень законодательной базы к странам-членам НАТО и ЕС.

Появился полный текст и пояснительная записка к законопроекту президента Петра Порошенко о национальной безопасности. Они опубликованы на сайте Верховной Рады Украины от среды, 28 февраля.

Отмечается, что основная цель изменений, которые предлагает внести президент в уже действующий закон, - подтянуть уровень законодательной базы к странам-членам НАТО и ЕС. В частности, создать действующие системы отчетности правоохранительных и силовых органов перед местными громадами.

Согласно пояснительной записке, целью проекта закона является определение механизмов управления в сфере национальной безопасности и обороны, нормирование структуры и состава сектора безопасности и обороны, системы управления, координации и взаимодействия его органов, введение комплексного подхода к планированию в сфере национальной безопасности и обороны для обеспечения устойчивого и эффективного гражданского демократического контроля над органами и формированиями сектора безопасности и обороны.

Первый раздел закона поясняет термины в четырех последующих разделах.

Второй раздел закрепляет правовые основы и принципы государственной политики в сфере национальной безопасности и обороны, фундаментальные национальные интересы Украины, среди которых обеспечение государственного суверенитета и территориальной целостности, интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство, членство в Европейском Союзе и в Организации Северо-Атлантического договора.

Следующий раздел определяет принципы и механизмы гражданского демократического контроля, полномочия по осуществлению такого контроля законодательной, исполнительной и судебной власти, органов местного самоуправления и гражданского общества.

Четвертый раздел определяет состав сектора безопасности и обороны и правовой статус основных органов, входящих в его состав, а также управление и координацию в сфере национальной безопасности.

Пятый раздел регулирует планирование в сфере национальной безопасности и обороны, определяет основные документы долгосрочного планирования, в частности, Стратегию национальной безопасности, Стратегию военной безопасности, Стратегию общественной безопасности и гражданской защиты, Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса, Стратегию кибербезопасности, Национальную разведывательную программу, и порядок их формирования и реализации в документах среднесрочного и краткосрочного планирования.

Напомним, ранее сообщалось, что в Верховную Раду 28 февраля поступил законопроект №8068 О национальной безопасности Украины с пометкой к "срочному рассмотрению".

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