Рада одобрила совместный контроль на украинско-молдавской границе

Согласно пояснительной записке к законопроекту, его принятие будет способствовать дальнейшему развитию добрососедских отношений между Украиной и Молдовой.

Верховная Рада ратифицировала соглашение с Молдовой о совместном контроле на общей границе. Соответствующий законопроект поддержали 234 народных депутата, сообщает телеканал 112 Украина.

Как отмечается, законопроект ратифицирует соглашение, согласно которому Украина и Молдова вместе будут контролировать лиц, транспортные средства, товары и предметы в совместных пунктах пропуска через украинско-молдавскую государственную границу. Сам договор заключили 6 октября 2017 года в Кишиневе.

Согласно пояснительной записке, принятие законопроекта будет способствовать дальнейшему развитию добрососедских отношений между Украиной и Республикой Молдова, а также развитию социально-экономической ситуации в указанном регионе, обеспечению соблюдения режима украинско-молдавской государственной границы и улучшению условий для ее пересечения.

Напомним, Кабинет министров одобрил законопроект о ратификации соглашения между правительствами Украины и Молдовы о совместном контроле границы.

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