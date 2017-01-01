Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Из-за непогоды обесточены 80 населенных пунктов

Комментариев: 0
Больше всего населенных пунктов без света остается в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях. В целом по стране обесточены 80 населенных пунктов.
Непогода оставила многих украинцев без света
Непогода оставила многих украинцев без света
gettyimages.co.uk

В Украине из-за непогоды остаются обесточенными 80 населенных пунктов в девяти областях. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Обесточены 80 населенных пунктов в 9 областях (Донецкая – 30, Запорожская – 23, Днепропетровская – 12, Харьковская – 4, Сумская – 4, Николаевская – 3, Луганская – 2, Одесская – 1, Черкасская – 1)", - сказано в сообщении.

Напомним, по состоянию на утро 1 марта в Украине были обесточены 174 населенных пункта в 10 областях.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: снегопады, электроэнергия, снег, непогода, погода в Украине, ГСЧС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь