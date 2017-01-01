Из-за непогоды обесточены 80 населенных пунктов

Больше всего населенных пунктов без света остается в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях. В целом по стране обесточены 80 населенных пунктов.

В Украине из-за непогоды остаются обесточенными 80 населенных пунктов в девяти областях. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Обесточены 80 населенных пунктов в 9 областях (Донецкая – 30, Запорожская – 23, Днепропетровская – 12, Харьковская – 4, Сумская – 4, Николаевская – 3, Луганская – 2, Одесская – 1, Черкасская – 1)", - сказано в сообщении.

Напомним, по состоянию на утро 1 марта в Украине были обесточены 174 населенных пункта в 10 областях.

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