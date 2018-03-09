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Дело Рубана: СБУ показала видео перевозки оружия

Спецтема: Дело Рубана
Комментариев: 15
По данным СБУ, Рубан по сговору с главарями террористической организации ДНР систематически вывозил оружие и боеприпасы с оккупированной территории.
Рубан и оружие, которое он перевозил
Рубан и оружие, которое он перевозил
ssu.gov.ua

Руководитель Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимир Рубан по сговору с главарями террористической организации ДНР систематически вывозил оружие и боеприпасы на подконтрольную украинской власти территорию. Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак во время доклада президенту Петру Порошенко.

Служба безопасности Украины обнародовала соответствующие видеозаписи - переговоры о поставках оружия и непосредственно перевозку оружия, снятую скрытой камерой.

Дело Рубана: перевозка оружия
0:00 / 01:33

Дело Рубана: переговоры с боевиками
0:00 / 01:08

“Благодаря принятым СБ Украины мерам удалось предотвратить масштабные террористические акты в Украине, которые могли привести к большим человеческим жертвам“, - сказал председатель СБУ.

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Он отметил, что жертвами этих терактов могли стать тысячи мирных граждан, а также отдельные политики, чиновники и народные депутаты.

Грицак подчеркнул, что СБУ полностью контролировала поступления боеприпасов в Украину и предотвратила их использование.

Напомним, Рубана арестовали на два месяца без права на залог. Ему вменяют меняют ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (подготовка террористического акта), ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) УК.

 

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Теги: СБУ, Рубан, дело Рубана, оружие
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Комментариев (15)
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Baдиm    10.03.2018, 02:16
Оценка:  0
Baдиm
Все это попахивает дерьмом .Ну зачем так рисковать - если заешь что везешь оружие,если тут со складов оружейных на тягали столько оружия а потом прикрылись взрывами да пожарами,что можно не один полк вооружить до зубов.
Вирусок    10.03.2018, 01:41
Оценка:  0
Вирусок
где-то я такое уже слышал...точно,знакомый знакомого вначале этого "АТО" так тоже попал...
texst    09.03.2018, 23:31
Оценка:  +5
texst
Для тех, кто внимательно читает (и не с ольгинской мЯтодички только) тот поймёт, шта ходок уже было несколько. Посему, воены-ольгинцы, остаффте вопрос про 120-е мины глубако в портмоне.
Вирусок    10.03.2018, 01:39
Оценка:  +1
Вирусок
что,б*ть?
doc1    09.03.2018, 23:31
Оценка:  -16
doc1
Такое серьезное обвинение и как всегда - ПУК!
Результат - шестерка который все отрицает..., а где заказчики?
texst    09.03.2018, 23:31
Оценка:  +10
texst
Ну наверное, в Буркина Фасо заказчики. А как надо было, ну шоб не ПУК? Расскажи.
Dexidrine    09.03.2018, 23:31
Оценка:  +7
Dexidrine
Ну да. Так он взял и на первом же допросе сдал всех заказчиков поимённо))
Или типа так не понятно, чьи уши торчат?
Ruspidor    09.03.2018, 23:31
Оценка:  -3
Ruspidor
Ну, и зачем ты всё отрицаешь, шестёрка...
Dexidrine    09.03.2018, 23:31
Оценка:  +3
Dexidrine
Вполне реально.
Достать из миномёта до Банковой можно, стреляя из какого-либо гаража на Поздняках. 120 мин - достаточно, чтобы разнести весь правительственный квартал к херам в течение 5 минут огня.
Остальное оружие - для противодействия живой силе и технике силовиков.
Dexidrine    09.03.2018, 23:31
Оценка:  +4
Dexidrine
Задача "стрелка" была бы уложить все мины по всем возможным местам пребывания Президента и Правительства.
Задача группы прикрытия с пулемётами и гранатомётами - сдерживать приехавших на место стрельбы силовиков несколько минут, необходимых для стрельбы. Вполне жизнеспособный план.
Dexidrine    09.03.2018, 23:31
Оценка:  +7
Dexidrine
Миномёт 82 мм. Мин - 120 штук. Всё верно.
Dexidrine    09.03.2018, 23:31
Оценка:  +6
Dexidrine
По нечёткому фото нельзя точно определить калибр мин. Они внешне похожи.
texst    09.03.2018, 23:31
Оценка:  +4
texst
big-montesu, а ты не думало, что это не первая, не вторая и не третья машина? И миномЪЁты 120-е могли завезти ранее или позжее? Или по твоему скудному пониманию, фсьо должно уместится в Спринтре? Ага или не ага?
Shyrik_22    10.03.2018, 02:05
Оценка:  -4
Shyrik_22
бред пишешь.
при взрыве первой мины те крысы сразу по подвалам и туннелям разбегутся и ничего им не будет, хоть с землей сровняй тот квартал.
Другое дело - валить вечером по их домам, когда они дома будут- тогда бОльшая вероятность уничтожения.
И если бы порох сдох- народ бы радовался этому
v277221    09.03.2018, 23:30
Оценка:  +7
v277221
следующая савченко и медведчук. савченко уже лыжи намылила на расею через другую страну. надо бы лишить неприкосновенности и застосувати запобижни засоби -- утримання пид вартою.
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