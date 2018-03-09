Дело Рубана: СБУ показала видео перевозки оружия

По данным СБУ, Рубан по сговору с главарями террористической организации ДНР систематически вывозил оружие и боеприпасы с оккупированной территории.

Рубан и оружие, которое он перевозил ssu.gov.ua

Руководитель Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимир Рубан по сговору с главарями террористической организации ДНР систематически вывозил оружие и боеприпасы на подконтрольную украинской власти территорию. Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак во время доклада президенту Петру Порошенко.

Служба безопасности Украины обнародовала соответствующие видеозаписи - переговоры о поставках оружия и непосредственно перевозку оружия, снятую скрытой камерой.

Дело Рубана: перевозка оружия 0:00 / 01:33

Дело Рубана: переговоры с боевиками 0:00 / 01:08

“Благодаря принятым СБ Украины мерам удалось предотвратить масштабные террористические акты в Украине, которые могли привести к большим человеческим жертвам“, - сказал председатель СБУ.

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Он отметил, что жертвами этих терактов могли стать тысячи мирных граждан, а также отдельные политики, чиновники и народные депутаты.

Грицак подчеркнул, что СБУ полностью контролировала поступления боеприпасов в Украину и предотвратила их использование.

Напомним, Рубана арестовали на два месяца без права на залог. Ему вменяют меняют ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (подготовка террористического акта), ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) УК.