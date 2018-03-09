Дело Рубана: СБУ показала видео перевозки оружия
Руководитель Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимир Рубан по сговору с главарями террористической организации ДНР систематически вывозил оружие и боеприпасы на подконтрольную украинской власти территорию. Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак во время доклада президенту Петру Порошенко.
Служба безопасности Украины обнародовала соответствующие видеозаписи - переговоры о поставках оружия и непосредственно перевозку оружия, снятую скрытой камерой.
“Благодаря принятым СБ Украины мерам удалось предотвратить масштабные террористические акты в Украине, которые могли привести к большим человеческим жертвам“, - сказал председатель СБУ.
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Он отметил, что жертвами этих терактов могли стать тысячи мирных граждан, а также отдельные политики, чиновники и народные депутаты.
Грицак подчеркнул, что СБУ полностью контролировала поступления боеприпасов в Украину и предотвратила их использование.
Напомним, Рубана арестовали на два месяца без права на залог. Ему вменяют меняют ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (подготовка террористического акта), ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) УК.
Результат - шестерка который все отрицает..., а где заказчики?
Или типа так не понятно, чьи уши торчат?
Достать из миномёта до Банковой можно, стреляя из какого-либо гаража на Поздняках. 120 мин - достаточно, чтобы разнести весь правительственный квартал к херам в течение 5 минут огня.
Остальное оружие - для противодействия живой силе и технике силовиков.
Задача группы прикрытия с пулемётами и гранатомётами - сдерживать приехавших на место стрельбы силовиков несколько минут, необходимых для стрельбы. Вполне жизнеспособный план.
при взрыве первой мины те крысы сразу по подвалам и туннелям разбегутся и ничего им не будет, хоть с землей сровняй тот квартал.
Другое дело - валить вечером по их домам, когда они дома будут- тогда бОльшая вероятность уничтожения.
И если бы порох сдох- народ бы радовался этому