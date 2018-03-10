НАТО признало Украину страной-аспирантом
Украина официально стала страной, чье стремление вступить в НАТО (aspiration) признал Североатлантический Альянс.
Эта информация указана сайте НАТО.
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“Сейчас четыре страны-партнеры заявили о своем стремлении к вступлению в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония и Украина“, - говорится в сообщении.
В НАТО подчеркнули, что в организацию может вступить любая европейская страна, способная взять на себя обязательства членства и способствовать безопасности в евроатлантическом регионе. За 70 лет количество стран НАТО выросло с 12 до 29.
Как пояснили в НАТО, страны-аспиранты - это “страны, которые задекларировали интерес в присоединении к Альянсу; сначала получают приглашение присоединиться к Интенсифицированному диалогу с НАТО относительно их стремления к членству и связанных с этим реформ“.
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Напомним, президент Петр Порошенко считает, что стремление Украины вступить в ЕС и НАТО нужно “заякорить“ в украинской Конституции.
Ранее президент Петр Порошенко говорил, что Украина станет членом ЕС и НАТО не в 2018 году. Он также анонсировал проведение референдума, на котором украинцы смогут высказаться за и против НАТО.
А собаки нехай брешуть, то вітер несе.