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НАТО признало Украину страной-аспирантом

Комментариев: 10
На сегодняшний день четыре страны заявили о намерении стать членами НАТО - Босния и Герцеговина, Грузия, Македония и Украина.
Украина стала аспирантом НАТО
Украина стала аспирантом НАТО
Getty Images

Украина официально стала страной, чье стремление вступить в НАТО (aspiration) признал Североатлантический Альянс.

Эта информация указана сайте НАТО.

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“Сейчас четыре страны-партнеры заявили о своем стремлении к вступлению в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония и Украина“, - говорится в сообщении.

В НАТО подчеркнули, что в организацию может вступить любая европейская страна, способная взять на себя обязательства членства и способствовать безопасности в евроатлантическом регионе. За 70 лет количество стран НАТО выросло с 12 до 29.

Как пояснили в НАТО, страны-аспиранты - это “страны, которые задекларировали интерес в присоединении к Альянсу; сначала получают приглашение присоединиться к Интенсифицированному диалогу с НАТО относительно их стремления к членству и связанных с этим реформ“.

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Напомним, президент Петр Порошенко считает, что стремление Украины вступить в ЕС и НАТО нужно “заякорить“ в украинской Конституции.

Ранее президент Петр Порошенко говорил, что Украина станет членом ЕС и НАТО не в 2018 году. Он также анонсировал проведение референдума, на котором украинцы смогут высказаться за и против НАТО.
 

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Теги: НАТО, членство в НАТО, Североатлантический Альянс
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Комментариев (9)
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kruglovich    10.03.2018, 12:23
Оценка:  -5
kruglovich
а фреди крюгером можно.....признать?
texst    10.03.2018, 13:32
Оценка:  +2
texst
иди уроки на понедельник учи
M_а_р_k    10.03.2018, 12:21
Оценка:  +2
M_а_р_k
Крок за кроком до Перемоги!
А собаки нехай брешуть, то вітер несе.
rashensvoloch    10.03.2018, 12:12
Оценка:  +2
rashensvoloch
Слава Україні! Смерть рубанам, савченкам, тімашенкам та іншим щурам та гадюкам!
kievliyanin    10.03.2018, 12:08
Оценка:  -7
kievliyanin
Т.е. на приличном языке аспиранты означает лохи, которым можно впаривать о евроинтеграции еще лет 50 и делать с ними что угодно.
rashensvoloch    10.03.2018, 12:16
Оценка:  +3
rashensvoloch
Я перепрошую, Ви з Донбасу?
Ярослав    10.03.2018, 12:17
Оценка:  +5
Ярослав
Уж лучше быть "аспирантами", чем глушить боярку, лепить петухов и жить в сараях с говняными сталактитами, жрать картошку на завтрак обед и ужин, и орать что "дедываивали". А как такие называются по-твоиму?
kruglovich    10.03.2018, 12:28
Оценка:  -5
kruglovich
можно жрать гречку с колбасой, в чем проблема?
Хитрый-Лис    10.03.2018, 11:50
Оценка:  +7
Хитрый-Лис
Осталось подключится к ПРО НАТО и искандеры захлебнутся от злости.
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