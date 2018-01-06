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Украина станет членом ЕС и НАТО не в 2018 году - Порошенко

Комментариев: 24
Порошенко подчеркнул, что членство в Европейском Союзе и вступление в НАТО остается стратегической целью.
Порошенко рассказал о промежуточных шагах
Порошенко рассказал о промежуточных шагах
president.gov.ua

Президент Петр Порошенко заявил, что членство Украины в ЕС и вступление в НАТО не состоится в 2018 году. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на написанную президентом колонку для специального выпуска изданий Новое время и The Economist Мир. 

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Порошенко подчеркнул, что вступление в ЕС и НАТО остается стратегической целью Украины, но это перспектива более вероятна в дальнейшем.

“Членство в Евросоюзе, как и вступление в НАТО, безусловно, остаются нашей стратегической целью. Поскольку это перспектива явно не 2018 года, и не наше дело, как сказано в Писании, знать времена и сроки, отмечу лишь, что я твердо убежден в ее реалистичности“, - написал глава государства.

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Он отметил, что уже имеющиеся соглашение об ассоциации с ЕС представляет собой “дорожную карту“ будущих фундаментальных изменений, которые должны приблизить страну к копенгагенским критериям членства.

“Во время саммита Восточного партнерства я очертил контуры дальнейших промежуточных шагов. Это - ассоциация с Шенгенской зоной, присоединение к Таможенному союзу ЕС, Энергетическому союзу ЕС и Единому цифровому рынку. Секторальная интеграция фактически превратит восточные границы страны в границы ЕС еще до того, как мы де-юре присоединимся к ЕС“, - написал президент.

Напомним, 26 декабря министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что Украина и Турция не войдут в Евросоюз, по крайней мере в ближайшее время. Позднее 30 декабря министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что роль и численность американских военнослужащих в Украине останутся неизменными.

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Теги: Порошенко, ЕС, НАТО, членство, перспективы
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Комментариев (25)
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Perekatipole    06.01.2018, 23:34
Оценка:  -2
Perekatipole
Если не в 2018 так в 2019 точно.Пусть московиты обделаются.
Fix_connect    06.01.2018, 23:31
Оценка:  +2
Fix_connect
это ж идовская тварь все праздники народу пересрал
МЕЛЬХИОР    06.01.2018, 23:37
Оценка:  -2
МЕЛЬХИОР
кто, Жириновский?
sergei77    06.01.2018, 22:53
Оценка:  +3
sergei77
не только в 2018 году не пустят в ЕС, а более того недавно в ЕС четко сказали Украине и Турции , что ближайшие 10 лет на членство можно не рассчитывать. Ну разве пустят в ЕС самую коррумпированную страну в Европе во главе с президентом-олигархом?
sti123    06.01.2018, 22:46
Оценка:  -4
sti123
как жаль, только жить в эту пору прекрасную...)
МЕЛЬХИОР    06.01.2018, 22:30
Оценка:  -7
МЕЛЬХИОР
троляки, мост для начала достройте, а потом орите!
А_Л_Н    06.01.2018, 22:13
Оценка:  +7
А_Л_Н
Предвыборная компания стартовала, лапша развешивается тоннами Нас откровенно послали из НАТО и ЕС а он нам все басни рассказывает.
ziguru    06.01.2018, 22:05
Оценка:  +2
ziguru
Порошенко - капитан очевидность.
Хюндай    06.01.2018, 22:01
Оценка:  +3
Хюндай
Да возможно Украина и станет членом,но на данном этапе она стоит р---м.
ziguru    06.01.2018, 21:40
Оценка:  +9
ziguru
С нашей экономикой и перспективой, мы можем стать членом африканца какогонибудь
МЕЛЬХИОР    06.01.2018, 21:45
Оценка:  -13
МЕЛЬХИОР
ваша экономика - нефтяная скважина. Вот и всё. Свифто скоро отключат вам и перестанут вашу нефть покупать, потому что неудобно бабло в чемоданах носить.
sti123    06.01.2018, 22:45
Оценка:  -4
sti123
они как мыши в анекдоте поедающие кактус, будут плакать и носить чемоданами)
ziguru    06.01.2018, 21:38
Оценка:  -6
ziguru
Слава богу.
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