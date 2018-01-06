Украина станет членом ЕС и НАТО не в 2018 году - Порошенко

Порошенко подчеркнул, что членство в Европейском Союзе и вступление в НАТО остается стратегической целью.

Президент Петр Порошенко заявил, что членство Украины в ЕС и вступление в НАТО не состоится в 2018 году. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на написанную президентом колонку для специального выпуска изданий Новое время и The Economist Мир.

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Порошенко подчеркнул, что вступление в ЕС и НАТО остается стратегической целью Украины, но это перспектива более вероятна в дальнейшем.

“Членство в Евросоюзе, как и вступление в НАТО, безусловно, остаются нашей стратегической целью. Поскольку это перспектива явно не 2018 года, и не наше дело, как сказано в Писании, знать времена и сроки, отмечу лишь, что я твердо убежден в ее реалистичности“, - написал глава государства.

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Он отметил, что уже имеющиеся соглашение об ассоциации с ЕС представляет собой “дорожную карту“ будущих фундаментальных изменений, которые должны приблизить страну к копенгагенским критериям членства.

“Во время саммита Восточного партнерства я очертил контуры дальнейших промежуточных шагов. Это - ассоциация с Шенгенской зоной, присоединение к Таможенному союзу ЕС, Энергетическому союзу ЕС и Единому цифровому рынку. Секторальная интеграция фактически превратит восточные границы страны в границы ЕС еще до того, как мы де-юре присоединимся к ЕС“, - написал президент.

Напомним, 26 декабря министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что Украина и Турция не войдут в Евросоюз, по крайней мере в ближайшее время. Позднее 30 декабря министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что роль и численность американских военнослужащих в Украине останутся неизменными.