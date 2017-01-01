В Полтаве произошла разгерметизация газопровода
В Полтаве в ночь на понедельник, 12 марта, на газопроводе произошла разгерметизация, в результате аварии без газоснабжения остались около 3 тысяч жителей областного центра.
Об этом сообщает пресс-отдел Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
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“12 марта в 3:00 в г. Полтава из-за разгерметизации газопровода диаметром 125 мм остались без газоснабжения 30 частных жилых домов и две котельные, обеспечивающие теплоснабжением шесть общежитий, два медицинских учреждения и одну школу-интернат (около 3 тыс. абонентов)“, - говорится в сообщении.
Также в службе уточняют, что по Украине на данный момент проблемы с газоснабжением присутствуют в городе Смела Черкасской области.
“По состоянию на 7:00 12 марта в г. Смела остаются без газоснабжения три котельные (без теплоснабжения 57 домов, три детских сада, одно медицинское учреждение и одна школа)“, - сообщают в ведомстве.
Отмечается, что подключение котельных запланировано на 12 марта.
Как сообщалось 8 марта, в Смеле Черкасской области из-за задолженности без газоснабжения остались 17 котельных, обеспечивающих теплоснабжением 183 дома.