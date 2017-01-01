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Киев не видит оснований для миссии ОБСЕ на Закарпатье

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Все заявления соседних стран, в частности Венгрии, связаны с их внутреннеполитической борьбой, считает Розенко.
Миссию ОБСЕ на Закаопатье официально не открывали
Миссию ОБСЕ на Закаопатье официально не открывали
facebook.com/oscesmm

Оснований для введения наблюдательной миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Закарпатье нет. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире Радио НВ в понедельник, 12 марта.

“Украина как демократическое государство не боится никаких мониторингов, но, честно говоря, откровенно вам скажу, никаких оснований для введения какого-то особого режима по Украине, в частности в языковом вопросе, я лично не вижу. Я не вижу никаких угроз языкам национальных меньшинств ни со стороны украинского законодательства, ни со стороны государственных либо местных органов власти“, - сказал Розенко.

По его словам, все заявления соседних стран, в частности Венгрии, связаны с их внутреннеполитической борьбой, а также гибридной войной России.

Ранее в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не подтвердили информацию об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье и заявили о продолжении мониторинга ситуации в Ужгороде “путем патрулирования“ из Ивано-Франковска.

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Теги: Венгрия, Закарпатье, поджог, Ужгород, ОБСЕ, венгры, Закарпатская область
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Источник: korrespondent.net

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