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Деньги отрабатываю: Луценко назвал свою месячную зарплату

Комментариев: 10
Луценко заявил, что его средняя зарплата в месяц от 130 до 150 тысяч гривен.
Луценко уверяет, что половину зарплаты отдает на нужды АТО
Луценко уверяет, что половину зарплаты отдает на нужды АТО
УНИАН

Генеральный прокурор Украины Юрий луценко назвал свой месячный оклад и добавил, что полностью отрабатывает заработанные деньги. Об этом Луценко лично заявил журналистам, передает Ubr.ua.

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Луценко заявил, что его средняя зарплата в месяц от 130 до 150 тысяч гривен. Он отметил, что получает действительно большую плату, однако ровно половину своего дохода отдает на нужды АТО.

“Каждую свою зарплату я делю пополам. Все, что я использую на свой отдых, семейное счастье и прочее, ровно столько же я отдаю ветеранам, инвалидам АТО. И это можно увидеть“, - заявил он.

Напомним, 10 февраля в Генеральной прокуратуре сообщили, что заработная плата генерального прокурора Украины Юрия Луценко за январь составила 324 479 гривен.

Позднее, 8 февраля, секретариат Кабинета министров сообщил, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман в 2017 году получил 350,6 тысяч гривен заработной платы. 

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Теги: ГПУ, Юрий Луценко, зарплата
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Комментариев (8)
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transiver11    13.03.2018, 16:38
Оценка:  +11
transiver11
За что!?
Этот клоун обирает в месяц два десятка Украинцев!?
transiver11    13.03.2018, 16:38
Оценка:  +11
transiver11
Хоть бы какое то образование себе за эти деньги получил...
Arfan    13.03.2018, 16:38
Оценка:  +6
Arfan
Образование и наука в нем не смогут зайти.
ТУЧКА+    13.03.2018, 16:38
Оценка:  +4
ТУЧКА+
Arfan, такі да, навіть окуляри не додають йому солідності і інтелекту.
ТУЧКА+    13.03.2018, 16:38
Оценка:  +9
ТУЧКА+
Розстрілять!
Gilingen    13.03.2018, 16:38
Оценка:  +9
Gilingen
Вы сравните, как это мурло разжирело после возвращения с СИЗо - наверное от "семейного счастья". Семейка славно пристроилась. А вообще в стране создается кастовое общество и высшие должностные лица не только не препятствуют этому, а наоборот активно этому содействуют. Не пора ли Югику опять на шконк
Евгений1982    13.03.2018, 16:38
Оценка:  +7
Евгений1982
Я и не сомневаюсь что отрабатывает, перед тем кто назначил ему зарплату, а кто ему платить (народ) того он имеет
ТУЧКА+    13.03.2018, 16:38
Оценка:  +7
ТУЧКА+
Гнать на попєрєдніков всі вміють, вони вже не страшні.
Хто зараз з корупціонерів сидить? Чи в нас все Ок?
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