Деньги отрабатываю: Луценко назвал свою месячную зарплату

Луценко заявил, что его средняя зарплата в месяц от 130 до 150 тысяч гривен.

Генеральный прокурор Украины Юрий луценко назвал свой месячный оклад и добавил, что полностью отрабатывает заработанные деньги. Об этом Луценко лично заявил журналистам, передает Ubr.ua.

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Луценко заявил, что его средняя зарплата в месяц от 130 до 150 тысяч гривен. Он отметил, что получает действительно большую плату, однако ровно половину своего дохода отдает на нужды АТО.

“Каждую свою зарплату я делю пополам. Все, что я использую на свой отдых, семейное счастье и прочее, ровно столько же я отдаю ветеранам, инвалидам АТО. И это можно увидеть“, - заявил он.

Напомним, 10 февраля в Генеральной прокуратуре сообщили, что заработная плата генерального прокурора Украины Юрия Луценко за январь составила 324 479 гривен.

Позднее, 8 февраля, секретариат Кабинета министров сообщил, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман в 2017 году получил 350,6 тысяч гривен заработной платы.