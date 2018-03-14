В Донецкой области обнаружили тело мужчины в военной форме

Погибший мужчина не имел при себе документов или каких-то опознавательных знаков.

Между селами Ивано-Дарьевка и Спорное на подконтрольной Киеву территории Донецкой области Украины гражданские обнаружили тело мужчины в военной форме, никаких документов, удостоверяющих личность при нем не было.

Об этом сообщил в среду пресс-центр штаба АТО.

Читай также: Автобус с работниками Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел

По данным силовиков, тело доставили в Бахмутское бюро судебно-медицинских экспертиз в Донецкой области. Отмечается, что представители Национальной полиции и военной службы правопорядка ВС Украины проводят мероприятия по идентификации тела.

Напомним, 2 марта, Генштаб уточнил потери украинской армии с начала агрессии российской гибридной армии на Донбассе.