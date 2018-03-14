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В Донецкой области обнаружили тело мужчины в военной форме

Комментариев: 2
Погибший мужчина не имел при себе документов или каких-то опознавательных знаков.
Тело доставили в Бахмутское бюро судебно-медицинских экспертиз
Тело доставили в Бахмутское бюро судебно-медицинских экспертиз
facebook.com/ato.news

Между селами Ивано-Дарьевка и Спорное на подконтрольной Киеву территории Донецкой области Украины гражданские обнаружили тело мужчины в военной форме, никаких документов, удостоверяющих личность при нем не было.

Об этом сообщил в среду пресс-центр штаба АТО.

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По данным силовиков, тело доставили в Бахмутское бюро судебно-медицинских экспертиз в Донецкой области. Отмечается, что представители Национальной полиции и военной службы правопорядка ВС Украины проводят мероприятия по идентификации тела.

Напомним, 2 марта, Генштаб уточнил потери украинской армии с начала агрессии российской гибридной армии на Донбассе.

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Теги: Донбасс, Донецкая область, тело, военный
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Комментариев (2)
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Yzenykkrasavchik    14.03.2018, 12:37
Оценка:  -3
Yzenykkrasavchik
Сепар шел в Киев взрывать Порошенко и Авакова, змерз
Шкиряк_и_Зорин    14.03.2018, 12:37
Оценка:  +2
Шкиряк_и_Зорин
Ещё один несчастный змерз по пьяни!
Но думаю, что по официальным документам он уже давно числится погибшим от обстрела сепаратистов.
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