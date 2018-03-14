Венгрия призвала своих граждан не ездить в Хуст и Ужгород

В Ужгороде планируется проведение марша правых организаций.

Нападение на общество венгров было провокацией facebook.com/sergii.knyazev

Генконсульство Венгрии в Ужгороде попросило своих граждан на период 16-18 марта воздержаться от поездок в Закарпатскую область Украины во избежание возможных провокаций.

Об этом говорится в сообщении на сайте генконсульства.

Венгерские дипломаты говорят о “сложной политической и общественной ситуации“ в Закарпатской области и просят своих граждан воздержаться, в частности, от поездок в Хуст и Ужгород.

15 марта на Закарпатье будут праздновать 79-ю годовщину провозглашения Карпатской Украины.

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В частности, 17 марта в Ужгороде должен пройти марш правых организаций. Организатор акции - националистическое движение Карпатська Січ. Об этом говорится в анонсе на странице движения в Facebook. Согласно тексту анонса, в марше примут участие Правый сектор и Тризуб имени Степана Бандеры.

Напомним, 27 февраля офис венгров в Ужгороде взорвали, опубликованы фото последствий и видеозаписи момента взрыва. Ранее были предприняты попытки поджога этого же офиса.