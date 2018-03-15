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Рада избрала состав и главу Счетной палаты

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Верховная Рада проголосовала за новый состав Счетной палаты и выбрала ее главой Валерия Пацкана. Членами ведомства стали Богун В.П., Дидык А.Н., Иванов И.М., Майснер А.В., Невидомый В.И., Огонь Ц.Г., Яременко А.С., Яремчук И.М.
В Украине избрали состав и главу Счетной палаты
В Украине избрали состав и главу Счетной палаты
rada.gov.ua

Верховная Рада Украины в четверг, 15 марта, проголосовала за новый состав Счетной палаты и выбрала ее главой Валерия Пацкана. Об этом сообщает Украинская правда.

Отмечается, что за новый состав проголосовали 263 депутата, кандидатуру Пацкана поддержали 309 народных избранников.

Так, членами Счетной палаты стали Богун В.П., Дидык А.Н., Иванов И.М., Майснер А.В., Невидомый В.И., Огонь Ц.Г., Яременко А.С., Яремчук И.М.

Напомним, Верховная Рада 2 июля 2015 года приняла закон о Счетной палате, который определяет организацию, полномочия и порядок ее деятельности.

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Теги: Рада, Верховная Рада, Счетная палата
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Источник: korrespondent.net

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