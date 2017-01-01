Порошенко встретился с Жаном Рено

Съемки Жана Рено в картине с финансированием из бюджета Украины показывают, что отечественный кинематограф восстанавливается, заявил Порошенко.

Президент Петр Порошенко с супругой Мариной встретились в четверг, 15 марта, с французским актером Жаном Рено, который участвует в съемках украинско-французского фильма Последний шаг, сообщает пресс-служба глав государства.

Порошенко отметил, что на данный момент значительно увеличилось количество фильмов, производимых в Украине. Их количество удвоилось за последние два года. В 2016 году были сняты и вышли на экраны 35 новых украинских фильма – это наибольшее количество за время независимости. Президент выразил надежду, что украинские кинопроизводители смогут создавать более 120 кинолент в год.

Порошенко отметил, что рад встрече с актером, является его сторонником и видел много фильмов с его участием. Он отметил важность участия Рено в украинско-французском фильме Последний шаг и выразил уверенность, что этот новый украинский фильм будет иметь большой успех.





"Ваше участие (в этом фильме – ред.) будет хорошей рекламой для Украины", – сказал президент.

В свою очередь, Рено рассказал президентской чете, что посетил украинские Карпаты, где проходила часть съемок, и был поражен красотой природы.

"Замечательное место – озеро Синевир", – поделился впечатлениями актер.

"Я впервые работаю с украинской командой. Очень важно иметь способность рассказывать истории страны. Это очень важно, поскольку это определенным образом объединяет, цементирует людей, которые могут видеть свою историю", – отметил он и высказал мнение, что сейчас кинопродюсеры должны обратить большее внимание на Украину для съемок фильмов.





Актер Жан Рено в Карпатах заговорил на украинском Рено также добавил, что "если вы инвестируете один доллар в кино – вы возвращаете три доллара".