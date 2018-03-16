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Нападение алабаев под Одессой: пострадавшей ампутировали ногу

Комментариев: 2
Светлана Костенюк перенесла несколько операций и еще несколько предстоит сделать в будущем.
Ногу не удалось спасти из-за некроза
Ногу не удалось спасти из-за некроза
depositphotos.com

Песионерка из села Санжейка Одесской области Светлана Костенюк, подвергшаяся нападению трех собак породы алабай, находится в критическом состоянии и ее ампутировали ногу.

Об этом сообщает местное издание Взгляд из Одессы.

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Медики из реанимации горбольницы Черноморска перевели пострадавшую в Военно-медицинский клинический центр в Одессе. Родственники пострадавшей сообщили, что женщина уже перенесла несколько операций и еще несколько предстоит сделать в будущем.

“Буквально по частям пришлось собирать локоть правой руки. Ею Светлана Ивановна Костенюк закрывала лицо от зверей. Что касается нижних конечностей, то одну ногу пришлось ампутировать, так как начался некроз“, - говорится в сообщении.

Напомним, 14 марта в селе Санжейка на 71-летнюю женщину, которая пришла убирать дом по найму, напали три соседских алабая, нанеся ей тяжелейшие травмы.

Соседская собака, которая бросилась на защиту пенсионерки, была разорвана алабаями.

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Теги: Одесская область, Санжейка, пенсионерка, ампутация, операция, собаки, алабаи
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Комментариев (2)
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realМовчанюк    16.03.2018, 12:54
Оценка:  +6
realМовчанюк
Надеюсь собак прстрелили!?
Doriаn_    16.03.2018, 13:04
Оценка:  +4
Doriаn_
Вместе с хозяином желательно.
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