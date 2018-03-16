Гройсман анонсирует космическую программу Украины

Гройсман отметил, что Украина является космической страной и имеет ряд международных проектов.

В ближайшие недели будет утверждена новая космическая научно-техническая программа на следующие 5 лет.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает Укринформ.

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Отмечается, что предыдущая программа закончилась в 2017 году, в связи с чем Государственное космическое агентство занялось формированием новой общегосударственной целевой программы.

“Буквально в январе я проводил закрытое совещание со всеми заинтересованными сторонами. Соответственно они сейчас готовят новую программу и будут ее докладывать. Я думаю, что в ближайшие недели будет ее утверждение. И дальше они продолжат свою работу“, - сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что Украина является космической страной и имеет ряд международных проектов.

“Я определил три задачи для Космического агентства, по которым они сегодня работают“, - отметил глава правительства, уточнив, что они касаются, в частности, эффективности взаимодействия с международными проектами, а также внутренних потребностей государства.

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“Есть вопросы, о которых я не могу говорить. И мы сейчас ждем от них ответа. Эта работа ведется, будет презентована и будет рассмотрена правительством в секретном режиме. И будут приняты соответствующие решения“, - сказал премьер-министр.

Напомним, 12 марта Украинское правительство предложило начать выводить ракеты на орбиту с территории Австралии.

Ранее, 2 февраля, британская компания Skyrora, научно-исследовательский центр которой расположен в городе Днепр, заявила о начале проведения испытания двигателя RP-1 суборбитальной ракеты Skyrora 1.