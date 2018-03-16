Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Гройсман анонсирует космическую программу Украины

Комментариев: 3
Гройсман отметил, что Украина является космической страной и имеет ряд международных проектов.
Гройсман определил три задачи для Космического агентства
Гройсман определил три задачи для Космического агентства
facebook.com/volodymyrgroysman

В ближайшие недели будет утверждена новая космическая научно-техническая программа на следующие 5 лет.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает Укринформ.

Читай также: Антонов перевозит груз для SpaceX

Отмечается, что предыдущая программа закончилась в 2017 году, в связи с чем Государственное космическое агентство занялось формированием новой общегосударственной целевой программы.

“Буквально в январе я проводил закрытое совещание со всеми заинтересованными сторонами. Соответственно они сейчас готовят новую программу и будут ее докладывать. Я думаю, что в ближайшие недели будет ее утверждение. И дальше они продолжат свою работу“, - сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что Украина является космической страной и имеет ряд международных проектов.

“Я определил три задачи для Космического агентства, по которым они сегодня работают“, - отметил глава правительства, уточнив, что они касаются, в частности, эффективности взаимодействия с международными проектами, а также внутренних потребностей государства.

Читай также: Украинский Антонов открыл представительство в США

“Есть вопросы, о которых я не могу говорить. И мы сейчас ждем от них ответа. Эта работа ведется, будет презентована и будет рассмотрена правительством в секретном режиме. И будут приняты соответствующие решения“, - сказал премьер-министр.

Напомним, 12 марта Украинское правительство предложило начать выводить ракеты на орбиту с территории Австралии.

Ранее, 2 февраля, британская компания Skyrora, научно-исследовательский центр которой расположен в городе Днепр, заявила о начале проведения испытания двигателя RP-1 суборбитальной ракеты Skyrora 1.

Поделись:
Теги: Космическое агентство, Гройсман, космос, контракты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Coюзник    16.03.2018, 15:04
Оценка:  0
Coюзник
Я с Гройсманом согласен ... Украина действительно космическая держава. Только как он объяснит всему миру что страна которую сравнивают с Того и Суданом запускает в космос ракеты. И то что об страну вытирают ноги кому не лень
Древний_Язычник    16.03.2018, 14:59
Оценка:  +2
Древний_Язычник
Черновецкий спонсирует мероприятие?
GooLe2222    16.03.2018, 14:48
Оценка:  0
GooLe2222
значит есть еще много денег которые можно отмыть
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь