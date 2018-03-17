Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

СБУ выдворила из страны российскую журналистку

Комментариев: 0
Наталья Гончарова подготовила четыре провокационных видеоматериала, которые в искаженном виде представляли ситуацию в Украине, дезинформировали мировое сообщество и наносили вред международному имиджу страны, сообщили в СБУ.
СБУ запретила Наталье Гончаровой въезд на территорию Украины
СБУ запретила Наталье Гончаровой въезд на территорию Украины
YouTube

Сотрудники Службы безопасности Украины выдворила журналистку телеканала Россия 24 Наталью Гончарову. Об этом в субботу, 17 марта, сообщил пресс-центр CБУ.

Так, правоохранители установили, что в начале марта Гончарова подготовила четыре провокационных видеоматериала, которые в искаженном виде представляли ситуацию в Украине, дезинформировали мировое сообщество и наносили вред международному имиджу страны.

По информации спецслужбы, сотрудница телеканала планировала проведение информационной провокации "путем тенденциозного освещения выборов президента РФ на территории нашего государства".

"С целью предупреждения противоправных действий гражданки РФ, противоречащих интересам национальной безопасности Украины, Гончарова была принудительно возвращена на территорию РФ с запретом въезда в Украину сроком на три года", - говорится в сообщении.

Напомним, в августе 2017 года из Украины выгнали российскую журналистку, сотрудницу России-24 Тамару Нерсесьян.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: СМИ, Украина-Россия, СБУ, провокация, телеканал, выборы президента РФ 2018
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Глод    17.03.2018, 15:12
Оценка:  0
Глод
Эта какая по счёту уже?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь