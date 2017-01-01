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В Днепре открыли крупнейший в Восточной Европе армянский храм

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Церковь строили 15 лет. В церемонии освящения храма принял участие католикос всех армян, первоиерарх Армянской Апостольской церкви Гарегин II.
Армянская апостольская церковь в Днепре
Армянская апостольская церковь в Днепре
Днепропетровский областной совет

В Днепре открыли и освятили Армянскую апостольскую церковь святого Григора Лусаворича, которая является крупнейшей в Восточной Европе. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровского областного совета в субботу, 17 марта.

Отмечается, что в церемонии освящения приняли участие католикос всех армян, первоиерарх Армянской Апостольской церкви Гарегин II, представители местной власти, представители армянской диаспоры, верующие.

Новая церковь, строительство которой продолжалось 15 лет, украшена множеством уникальных барельефов.

Ранее сообщалось, что в Днепре построят тестовую площадку Hyperloop. Для этого министерство инфраструктуры анонсировало создание Центра транспортных инноваций.

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Теги: религия, церковь, храм, Днепр, армяне
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Источник: korrespondent.net

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