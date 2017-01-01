Украина ввела санкции против Гвинеи-Бисау и Южного Судана

Персональные санкции применяются сроком на пять лет к физлицам в Гвинее-Бисау и Южном Судане. Указы Петра Порошенко вступают в силу со дня их опубликования.

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) относительно применения персональных специальных экономических и других санкций относительно Гвинеи-Бисау и Южного Судана.

Тексты соответствующих указов обнародованы на сайте главы государства в субботу, 17 марта.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 марта 2018 года О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) согласно резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций № 2048 (2012) относительно Республики Гвинея-Бисау", – говорится в указе №70/2018.

Как отмечается в решении СНБО, персональные санкции применяются сроком на пять лет к физическим лицам согласно приложению к распоряжению Кабинета Министров Украины от 15 ноября 2017 года № 822-р.

Другим своим указом № 71/2018 президент ввел в действие решение СНБО от 17 марта 2018 года О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) согласно резолюции Совбеза ООН №2206 (2015) относительно Южного Судана.

Они также применяются на пять лет к физическим лицам согласно приложению к распоряжению Кабинета министров от 13 декабря 2017 года № 907-р.

Указы вступают в силу со дня их опубликования.

Ранее Украина призвала усилить международные санкции против России из-за проведения выборов президента РФ в Крыму.

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