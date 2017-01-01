Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В оккупированный Донбасс пытались вывезти телефоны Apple

Комментариев: 0
Контрабандный товар выявили на контрольно-пропускном пункте пропуска Марьинка.
Телефоны везли в автомобиле Daewoo
Телефоны везли в автомобиле Daewoo
twitter.com/DPSU_ua

В Донецкой области на контрольно-пропускном пункте пропуска Марьинка водитель автомобиля Daewoo пытался вывезти мобильные телефоны Apple, а также аксессуары к ним и планшеты на временно оккупированную гибридными российскими войсками территорию Донбасса.

Об этом сообщает пресс-отдел Госпогранслужбы.

Читай также: Apple остановила завод по производству iPhone

Пограничники обнаружили в багажном отделении под обшивкой автомобиля Daewoo восемь мобильных телефонов Apple, 400 аксессуаров к ним и три планшета Samsung на сумму 274 тыс грн.

Напомним, 7 февраля сепаратисты раздавили бульдозером 85 кг красной икры.

Поделись:
Теги: мобильный, телефон, Apple, Донбасс, контрабанда
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь