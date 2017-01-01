В оккупированный Донбасс пытались вывезти телефоны Apple

Контрабандный товар выявили на контрольно-пропускном пункте пропуска Марьинка.

В Донецкой области на контрольно-пропускном пункте пропуска Марьинка водитель автомобиля Daewoo пытался вывезти мобильные телефоны Apple, а также аксессуары к ним и планшеты на временно оккупированную гибридными российскими войсками территорию Донбасса.

Об этом сообщает пресс-отдел Госпогранслужбы.

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Пограничники обнаружили в багажном отделении под обшивкой автомобиля Daewoo восемь мобильных телефонов Apple, 400 аксессуаров к ним и три планшета Samsung на сумму 274 тыс грн.

Напомним, 7 февраля сепаратисты раздавили бульдозером 85 кг красной икры.