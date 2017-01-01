Под Луцком похитили и пытали двух майнеров криптовалют
В селе Забороль возле областного центра Волынской области полиция освободила из плена двух мужчин 30 и 25 лет, которых похитили и держали в плену, вымогая от них выкуп в криптовалюте.
Об этом сообщает агентство Волынские Новости.
Мужчины в возрасте профессионально занимались майнингом и продажей криптовалюты, поэтому и стали жертвами злоумышленников, которые хотели получить “легкие“ деньги.
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Над пленниками жестоко издевались два дня. Сейчас пострадавшие находятся в Луцкой городской клинической больнице, их охраняют силовики. Освободить их правоохранителям удалось вечером 17 марта.
Напомним, 29 декабря 2017 года в Киеве нашли похищенного российского топ-менеджера криптовалютной биржи.