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Под Луцком похитили и пытали двух майнеров криптовалют

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Особенно пострадал 25-летний парень, по словам врачей, на нем "нет живого места".
Один биткоин стоит более 200 тысяч гривен
Один биткоин стоит более 200 тысяч гривен
EPA/UPG

В селе Забороль возле областного центра Волынской области полиция освободила из плена двух мужчин 30 и 25 лет, которых похитили и держали в плену, вымогая от них выкуп в криптовалюте.

Об этом сообщает агентство Волынские Новости.

Мужчины в возрасте профессионально занимались майнингом и продажей криптовалюты, поэтому и стали жертвами злоумышленников, которые хотели получить “легкие“ деньги.

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Над пленниками жестоко издевались два дня.  Сейчас пострадавшие находятся в Луцкой городской клинической больнице, их охраняют силовики. Освободить их правоохранителям удалось вечером 17 марта. 

Напомним, 29 декабря 2017 года в Киеве нашли похищенного российского топ-менеджера криптовалютной биржи.

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Теги: похищение людей, выкуп, криптовалюта, майнер, биткоины, Луцк, Волынская область
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