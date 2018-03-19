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Луценко объяснил обыски на Новой почте

Комментариев: 2
Генпрокурор заявил, что не только нашел общий язык с соучредителем компании, но и договорился о совместном плане действий на будущее.
Генпрокурор Юрий Луценко
Генпрокурор Юрий Луценко
Корреспондент.net

Обыски, которые прошли в помещениях Новой почты были связаны с пересылкой безакцизного алкоголя и наркотиков. Об этом в понедельник, 19 марта, заявил генпрокурор Юрий Луценко после встречи с соучредителем Новой почты Вячеславом Климовым. Об этом Луценко сообщил в Facebook.

"Представитель оператора экспресс-доставок в Украине подтвердил, что санкционированные обыски, которые проводились представителями Генпрокуратуры на предприятиях Новой почты в нескольких городах страны были корректными", – отметил Луценко.

Луценко добавил, что Климова ознакомили "с многочисленными фактами нарушений, которые были выявлены в работе отделений Новой почты.

"В частности, это касалось пересылки в больших объемах безакцизных алкогольных товаров и наркотических веществ", – объяснил генпрокурор.

Кроме того, он сообщил, что к следствию поступила оперативная информация МВД относительно вероятного уклонения от налогов в ходе денежных переводов.

"Мы не только нашли общий язык, но и разработали совместный план действий", – заверил Луценко.

Напомним, 16 марта ГПУ проводила около 15 обысков в помещениях офисов Новой почты в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре.

Позже пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган заявила, что Новую почту подозревают в неуплате налогов.

 

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Теги: Луценко, обыск, ГПУ, Новая почта, обыски
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Dimon-111    19.03.2018, 20:14
Оценка:  0
Dimon-111
Так говорили раньше о неуплате налогов. Что, уже все уплачено?
А по пересылке бухлишка и прочей дряни - так на Укрпочте тоже не проверяют внутренности посылок.
Gans1967    19.03.2018, 19:43
Оценка:  +2
Gans1967
если я сорву акцизную марку и вышлю новой почтой бутылку водки можно обвинить руководство в нарушениях? думаю в нашей стране можно))))
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