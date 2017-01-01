Отравление тортом на Львовщине: у пострадавших нашли сальмонеллез

Остатки продуктов, которые потребляли больные, взяты на исследование. Какие именно продукты были инфицированы сальмонеллой, пока неизвестно.

У восьми жителей Бродовского района Львовской области, которых госпитализировали в больницу с пищевым отравлением, диагностировали сальмонеллез. Об этом сообщает Захид.net в понедельник, 19 марта.

Среди заболевших – трое детей 7, 10 и 11 лет. Все больные находятся в инфекционном отделении Бродовской центральной районной больницы.

"Больные получают соответствующее лечение. Состояние и взрослых, и детей сейчас приближается к удовлетворительному", – рассказала начмед больницы Оксана Кукулка.

Напомним, пациенты с симптомами отравления обратились за медицинской помощью после празднования дома дня рождения. Они заподозрили, что причиной недомогания стал торт, который они купили в магазине. Тогда у них диагностировали острый гастроэнтероколит.

Сегодня стали известны результаты лабораторных исследований. Выяснилось, что у пациентов – сальмонеллез.

Остатки продуктов, которые потребляли больные, также взяли на исследование. Какие именно продукты были инфицированы сальмонеллой, пока неизвестно.

Ранее на Закарпатье отравились четыре человека. Медики нашли людей в частном доме без сознания. В реанимацию попали три человека, еще один пострадавший умер.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet