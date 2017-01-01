ОБСЕ за выходные насчитала 92 взрыва на Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии СММ ОБСЕ на Донбассе за сутки зафиксировали 90 взрывов в Донецкой области и два – в Луганской.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 16 марта по 19:30 18 марта зафиксировала 92 взрыва. Об этом говорится в отчете организации от 19 марта.

"В Донецкой области в период с вечера 16 до вечера 17 марта миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, одновременно зафиксировав больше взрывов (примерно 60 против 52 соответственно)", – сообщили наблюдатели.

В период с вечера 17 до вечера 18 марта СММ констатировала дальнейшее уменьшение количества таких нарушений (в том числе около 30 взрывов), если сравнивать с предыдущими сутками.

"В период с вечера 16 до вечера 17 марта в Луганской области миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав, однако, меньшее количество взрывов (2 против 10 соответственно). В период с вечера 17 до вечера 18 марта в Луганской области СММ не зафиксировала ни одного такого нарушения", – отметили наблюдатели.

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Ранее в ОБСЕ сообщили, что уровень насилия на Донбассе снизился на 82%.

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