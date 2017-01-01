Выходные на Пасху: когда и сколько отдыхаем

В текущем 2018 году праздник Пасхи приходится на первую неделю апреля. Праздник в Украине отпразднуют 8 апреля. Государством предусмотрен выходной день.

Пасха 2018 в Украине попадает на первую неделю апреля. Праздник утвержден как государственный, поэтому предусматривает дополнительный выходной.

Традиционно Пасха приходится на воскресение. В 2018 году она припала на первую неделю апреля, если не учитывать тот факт, что месяц начнется в воскресение. Дата праздника 8 апреля.

Несмотря на то, что чиновники обещали уменьшить количество торжественных дней, выходные на пасху 2018 остались.

Кто и как будет отдыхать

Официально отдыхать можно будет в понедельник, 9 апреля так, как сам праздник выпадает на выходной – воскресение. Согласно индивидуальным графикам могут работать представители сферы здравоохранения и правоохранительных органов.

Частные компании также оставляют за собой право влиять на количество выходных для сотрудников.

Остальным отдохнуть в праздник можно будет три дня подряд с 7-го по 9-е апреля.

Календарь выходных в апреле (фото: 24tv.ua)

Выходные на Пасху в разных странах мира

В православных странах Пасху празднуют по-разному. Во многих из них также есть государственный выходной, как и в Украине, а у некоторых даже не один.

Многие европейские страны праздновать Пасху начинают со Страстной пятницы. В этот день никто на работу не идет в Австрии, Германии, Португалии, Эстонии.

А вот ряд стран празднуют этот день, начиная со Страстной пятницы и по понедельник включительно. Четыре официальных отгула получили в Черногории, некоторых районах Испании и в Австралии.

На Кипре также отдыхают и во вторник после Пасхи. А в Грузии начинают праздновать с четверга и заканчивают во вторник включительно.

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