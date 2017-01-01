РФ обещает открыть Крымский мост в мае 2018 года

На первом этапе движение по мосту в аннексированный Крым будет разрешено только для пассажирского автотранспорта.

Грузовой транспорт планируют пустить по мосту в конце года most.life

Власти страны-агрессора РФ планируют с начала мая открыть Крымский мост через Керченский пролив. Об этом сообщает Министерство транспорта Российской Федерации.

“На первом этапе - сразу после ввода моста - проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки“, - уточнил Минтранс РФ.

Читай также: Крымский мост взлетит на воздух: заявление украинского генерала разозлило оккупантов

Для грузового транспорта движение планируют открыть в конце 2018 года. Однако, для грузового транспорта задействованного в строительстве железнодорожной части Крымского моста предусмотрено исключение.

Данное решение в Минтранс РФ объяснили “оптимизацией логистических потоков в пиковый летний сезон для снижения нагрузки на дорожную сеть Керченского и Таманского полуостровов“

Напомним, 14 марта президент-оккупант Владимир Путин приехал в аннексированный Крым и осмотрел готовый участок автодорожной части Керченского моста.

Ранее, в феврале, сообщалось, что при строительстве Керченского моста строители не смогли состыковать металлические пролеты автомобильного путепровода в море на участке Насыпь-Фарватер.