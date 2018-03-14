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"Это впечатляет". Путин осмотрел Крымский мост

Комментариев: 6
Путин выразил надежду, что Крымский мост откроют раньше срока. Он назвал эту стройку уникальным проектом.
Путин посетил Крымский мост
Путин посетил Крымский мост
facebook.com/aksenov.rk

Президент РФ Владимир Путин приехал в оккупированный Крым и осмотрел готовый участок автодорожной части Керченского моста. Он выразил надежды, что уже летом крымчане смогут пользоваться мостом, сообщают РИА Новости.

Путин приехал на автобусе на арочный пролет моста – единственное место, где под мостом могут проплывать корабли.

В Твиттере появилось видео с Путиным на мосту:

Заместитель гендиректора компании подрядчика Леонид Рыженькин показал президенту РФ мост и рассказал о всех этапах строительства, включая возведение арки. Оказалось, что арочный пролет построили за 72 часа – такие сжатые сроки продиктовали погодные условия.

“Хотелось бы, конечно, чтобы люди в летний сезон уже могли пользоваться“, — сказал Путин в ходе общения с рабочими. “Я вам могу сказать, что это [масштаб строительства] впечатляет, получается у вас здорово“, - добавил он.

“Интересный объект, мощный и получается даже раньше срока“, - сказал Путин.

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Крымский мост начали строить в феврале 2016 года, в 2018 обещают запустить движение автомобилей, в 2019 согласно плану по мосту смогут ездить поезда.

Напомним, 14 марта президент Украины Петр Порошенко сказал, что Путин едет в Крым с целью провокации.

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Теги: Путин, Крым, Крымский мост
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Комментариев (6)
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Yzenykkrasavchik    14.03.2018, 16:41
Оценка:  0
Yzenykkrasavchik
Вот вопрос: Почему они что то построили в изоляции, а мы нет? Нас потдерживает ВСЕ мировое сообщество, дают миллиарды долларов и евро, куда ушли кредиты? И где деньги Януковича которые конфисковали и почему чиновники партии регионов делают бизнес с БПП? Простые вопросы...
Woodbrother    14.03.2018, 17:04
Оценка:  0
Woodbrother
Вы - это кто, ольгинский страдалец, пишущий всякую гадость на украинских ресурсах, под руководтсовм путенского повара ? Может вы не в курсе, но рассейские интернет троли создавать и строить ничего не в состоянии.
DontHurt    14.03.2018, 17:42
Оценка:  -1
DontHurt
Могу ошибиться, но последний в цепочке суб-подрядчик там китайцы. Они и у нас строят, причём тоже как суб-суб-подрядчик. Удобно, деньги пилят подрядчики верхних уровней, а китайцы, скорее всего, дело сделают. Мост, кстати, уже 250 лямов стоит, а должен был 25... к чему бы оно?
DontHurt    14.03.2018, 17:47
Оценка:  0
DontHurt
Что до постройки раньше срока - это врядли. Но в России выборы, и Путину желательна максимальная явка. Поскольку Навальный агитирует за бойкот выборов - низкая явка будет своего рода поражением. Вот и подтягивают ядерные двигатели, мосты и запуганых в Сирии американцев.
Логика    14.03.2018, 16:37
Оценка:  -2
Логика
молодцi xD
Woodbrother    14.03.2018, 17:04
Оценка:  0
Woodbrother
Не успели построить, а пролету уже проседают и разлазятся. Молодцы. Чем быстрее рухнет, тем лучше .
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