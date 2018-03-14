"Это впечатляет". Путин осмотрел Крымский мост

Путин выразил надежду, что Крымский мост откроют раньше срока. Он назвал эту стройку уникальным проектом.

Президент РФ Владимир Путин приехал в оккупированный Крым и осмотрел готовый участок автодорожной части Керченского моста. Он выразил надежды, что уже летом крымчане смогут пользоваться мостом, сообщают РИА Новости.

Путин приехал на автобусе на арочный пролет моста – единственное место, где под мостом могут проплывать корабли.

В Твиттере появилось видео с Путиным на мосту:

Путин на Керченском мосту



Видео Reuters pic.twitter.com/ldliKpUJRk — Крым. Реалии (@krymrealii) 14 марта 2018 г.

Заместитель гендиректора компании подрядчика Леонид Рыженькин показал президенту РФ мост и рассказал о всех этапах строительства, включая возведение арки. Оказалось, что арочный пролет построили за 72 часа – такие сжатые сроки продиктовали погодные условия.

“Хотелось бы, конечно, чтобы люди в летний сезон уже могли пользоваться“, — сказал Путин в ходе общения с рабочими. “Я вам могу сказать, что это [масштаб строительства] впечатляет, получается у вас здорово“, - добавил он.

“Интересный объект, мощный и получается даже раньше срока“, - сказал Путин.

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Крымский мост начали строить в феврале 2016 года, в 2018 обещают запустить движение автомобилей, в 2019 согласно плану по мосту смогут ездить поезда.

Напомним, 14 марта президент Украины Петр Порошенко сказал, что Путин едет в Крым с целью провокации.