В Запорожской области подполковник полиции насмерть сбил пешехода

Решается вопрос об отстранении подполковника полиции от выполнения служебных обязанностей. По факту происшествия начато уголовное производство.

В районе села Орлянка Михайловского района Запорожской области подполковник полиции на собственном автомобиле сбил пешехода, который умер в больнице от полученных травм. Это произошло вечером 20 марта, сообщили в полиции.

“Полицейский на собственном автомобиле совершил наезд на пешехода. Водитель автомобиля – временно исполняющий обязанности начальника одного из отделов Михайловского отделения полиции Васильевского ОП ГУНП в Запорожской области“, – говорится в сообщении.

В настоящий момент решается вопрос об отстранении полицейского от выполнения служебных обязанностей.

По факту происшествия начато уголовное производство.

Напомним, 18 марта камера засняла, как в Киеве полицейский автомобиль попал в ДТП.