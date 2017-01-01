Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Запорожской области подполковник полиции насмерть сбил пешехода

Комментариев: 0
Решается вопрос об отстранении подполковника полиции от выполнения служебных обязанностей. По факту происшествия начато уголовное производство.
По факту происшествия начато уголовное производство
По факту происшествия начато уголовное производство
УНИАН

В районе села Орлянка Михайловского района Запорожской области подполковник полиции на собственном автомобиле сбил пешехода, который умер в больнице от полученных травм. Это произошло вечером 20 марта, сообщили в полиции.

“Полицейский на собственном автомобиле совершил наезд на пешехода. Водитель автомобиля – временно исполняющий обязанности начальника одного из отделов Михайловского отделения полиции Васильевского ОП ГУНП в Запорожской области“, – говорится в сообщении.

В настоящий момент решается вопрос об отстранении полицейского от выполнения служебных обязанностей.

По факту происшествия начато уголовное производство.

Напомним, 18 марта камера засняла, как в Киеве полицейский автомобиль попал в ДТП.

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ДТП, Пешеходы, авария, полиция, Запорожская область, пешеход, полицейские, ДТП с полицией
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь