Стало известно, когда допросят Азарова

Оболонский райсуд частично удовлетворил ходатайство стороны защиты Януковича о допросе свидетелей путем видеосвязи.

Николая Азарова допросят в суде над Януковичем rbc.ua

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В суде по делу государственной измены бывшего президента Виктора Януковича заочно допросят экс-премьер-министра Николая Азарова. Соответствующее решение принял Оболонский районнного суд Киева в среду, 21 марта, сообщает РБК-Украина.

Отмечено, что Оболонский райсуд частично удовлетворил ходатайство стороны защиты Януковича о допросе свидетелей.

“Суд принял ходатайство стороны защиты удовлетворить частично, допросить свидетелей в том порядке, в котором была допрошена Оксана Медиева сегодня. Таким образом, определяем 27, 28 и 29 марта - даты допроса для свидетелей“, - заявил на судебном заседании в среду судья Владислав Девятко.

Отмечается, что адвокаты просили суд о допросе своих свидетелей путем видеосвязи по делу о госизмене Януковича.

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Таким образом, будут допрошены свидетели: охранник Януковича Сергей Бернадский, экс-руководитель службы безопасности президента Украины Константин Кобзарь, экс-премьер Николай Азаров, бывший министр обороны Павел Лебедев, экс-командующий Внутренних войск МВД Станислав Шуляк.

Ранее стало известно, что суд по делу о госизмене Виктора Януковича хочет допросить ряд высокопоставленных чиновников времен его президентства, в частности, экс-премьера Николая Азарова. Вскоре Азаров сам попросил допросить его в судебном заседании по делу Януковича путем видеоконференции из Москвы.