СБУ задержала вандалов, портивших польские и еврейские памятники

Задержанные подозреваются в осквернении польских и еврейских памятников и в разжигании межнациональной розни, по заказу российских спецслужб.

В четверг, 22 марта, в Чернигове СБУ совместно с сотрудниками прокуратуры разоблачила организованную группировку, которая разжигала межнациональную рознь по заказу РФ и наносила ущерб международному имиджу Украины.

Об этом пишет сайт СБУ.

Задержанные оскверняли мемориалы и подрывали имидж Украины в интересах РФ ssu.gov.ua

Оперативники задокументировали, что в ночь с 25 на 26 декабря 2017 года в селе Мельники Шацкого района на Волыни злоумышленники обрисовали и разбили кресты на братской могиле польских пограничников, погибших в 1939 году.

Задержанные оскверняли мемориалы и подрывали имидж Украины в интересах РФ ssu.gov.ua

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В ночь с 29 на 30 декабря эти же вандалы нанесли антисемитскую надпись на доме иудейской общины Еврейский дом в Сумах.

Задержанные оскверняли мемориалы и подрывали имидж Украины в интересах РФ ssu.gov.ua

Во время обыска у преступников, было изъято холодное оружие, антиукраинская символика, 5 гранат РГД-5, 8 тротиловых шашек, деньги, полученные за противоправные действия и другие материалы, которые указывают на их преступную деятельность.

Возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 255 Уголовного Кодекса Украины.

Напомним, 14 марта в Харькове осквернили памятник воинам УПА. Неизвестные нарисовали на нем свастику красным цветом.