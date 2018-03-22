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Стало известно, когда Савченко изберут меру пресечения

Комментариев: 2
Меру пресечения народному депутату, которого задержали по подозрению в организации теракта, сегодня избирать не будут. Заседания суда на четверг не планируется.
Народный депутат Надежда Савченко
Народный депутат Надежда Савченко

В четверг, 22 марта, заседания суда по избранию меры пресечения народному депутату Надежде Савченко не будет. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Ларису Сарган.

Таким образом, сегодняшнюю ночь нардеп в любом случае проведет в СИЗО.

Ранее сестра задержанной, Вера Савченко заявляла, что что заседание суда по мере пресечения может состояться уже сегодня.

Напомним, Савченко подозревают в соучастии и организации подготовки к госперевороту в Украине в деле главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана.

Ранее Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест внефракционного депутата Надежды Савченко. Вскоре нардепа задержала СБУ.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: суд, арест, ГПУ, заседание, Савченко, Надежда Савченко
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Комментариев (2)
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Глод    22.03.2018, 19:10
Оценка:  +1
Глод
Она будет объявлять голодовку?
PereZX    22.03.2018, 18:49
Оценка:  +5
PereZX
Теперь я знаю, как выглядит реальная обезьяна с гранатой.
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