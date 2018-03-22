ВСУ: Авиация РФ отработала блокаду пролива Босфор

Боевая авиация РФ совершила вылеты с аэродромов Шайковка, Крымск и Бельбек с максимальным приближением к государственной границе Украины.

Украинская противовоздушная оборона была приведена в боевую готовность после провокаций российской авиации вдоль восточной и южной воздушной границы Украины. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ в четверг, 22 марта.

"Истребительная и бомбардировочная авиация страны-агрессора совершала вылеты с аэродромов Шайковка, Крымск и Бельбек с максимальным приближением к государственной границе Украины, линии разграничения между материковой частью Украины и АР Крым, а также с приближением до 40 километров к береговой линии со стороны Черного моря с последующим полетом вдоль побережья Румынии, Болгарии и Турции", – говорится в сообщении.

Кроме того, группа дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22 с полным боекомплектом, в сопровождении истребителей Су-30 совершила полет в воздушном пространстве АР Крым, Азовского и Черного морей по отработке определенных условных задач по нанесению ударов.

"Такие действия авиации Российской Федерации вызваны, прежде всего, реакцией на проведение очередного этапа командно-штабных тренировок в Воздушных силах Вооруженных сил Украины и с целью условной отработки блокады пролива Босфор", – заявили украинские военные.

Подчеркивается, что все силы и средства ПВО были приведены в боевую готовность, чтобы дать отпор в случае применения авиации Воздушно-космических сил РФ.

Напомним, 15 февраля авиация РФ максимально приблизилась к границе с Украиной, после чего ракетоносцы Ту-95 отработали условные пуски крылатых ракет со стороны оккупированного Крыма по украинской территории.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet