Социологи составили рейтинг украинских городов

Винница со значительным отрывом победила в рейтинге областных центров Украины. В опросе оценивалось качество жизни горожан по 22 пунктам.

Лучше всего живется винничанам, а также жителям Луцка и Харькова. В этих областных центрах люди больше всего довольны проживанием в своем городе. Такие данные обнародовала Социологическая группа Рейтинг по результатам всеукраинского муниципального опроса.

Рейтинг городов определялся по качеству 22 сфер и услуг в городе от 1 до 5. Оценивались инфраструктура, коммунальная, гуманитарная сферы, медицина, образование, деятельность правоохранительных органов и другое.

Выведя среднюю оценку по ответам респондентов, социологи составили рейтинг, в котором на первом месте Винница с оценкой 3,6. С оценкой 3,3 второе место разделили Луцк и Харьков. Наихудшую оценку - 2,7 - получили Херсон и Черновцы. Столица стала троечницей с индексом удовлетворенности 3,0.

Опрос был проведен в 22 областных центрах Украины, которые не находятся под контролем российских или пророссийских сил, а также в городах Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Исследование базируется на выборке из более чем 19 тысяч респондентов. Статистическая погрешность для каждого города не превышает ±3,5%. Достижимость респондентов в среднем составила 64,8%.

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