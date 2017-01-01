Украинские аэропорты не вошли в рейтинг ТОП-100

В первую пятерку рейтинга вошли международные аэропорты Азии.

Украинские аэропорты не попали в сотню лучших аэропортов мира. Об этом сообщает УНН со ссылкой на рейтинг британской маркетинговой компании Skytrax.

Первое место в ТОП-100 занял ведущий авиационный хаб в Азии - сингапурского аэропорта Чанги. В пятерку лучших вошли аэропорт Инчхон в Южной Корее, международный аэропорт Токио, Гонконг и катарский Гамада в Дохе.

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Международный аэропорт Мюнхен назван лучшим аэропортом Европы. Он занял шестую строчку общего рейтинга.

Московский Шереметьево на 68-ой строчке, а аэропорт Варшавы занял 95-е место.

Рейтинг аэропортов определялся на основе опроса 13,73 миллиона человек. Опрос проводился с августа 2017-го по февраль 2018 года в 550 аэропортах по всему миру. Показателями эффективности служили регистрация, прибытие, трансфер, шоппинг, безопасность и иммиграция до отправления.

Напомним, 20 марта были опубликованы результаты исследования согласно которым, Украина попала в тройку самых дешевых для жизни стран.