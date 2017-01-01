В Минюсте придумали, как взыскать с Газпрома $2,6 миллиарда

Активы Газпрома в других странах будут арестованы по определенному плану. Однако, в Минюсте отказались раскрывать подробности, объяснив, что это будет "сюрпризом" .

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Министр юстиции Павел Петренко в эфире одного из телеканалов заявил, что Украина имеет план, как взыскать с российского Газпрома 2,6 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Об этом он рассказал в эфире одного из телеканалов.

Петренко напомнил, что Украина уже взыскала с Газпрома 100 миллионов гривен, арестовав все украинские активы Газпрома.

“Что касается активов на территории других стран, то у нас есть план, который я не буду озвучивать, потому что это должно быть сюрпризом для должника“, - отметил Петренко.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

Напомним, 28 февраля завершился многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал Газпром доплатить Нафтогазу $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа Газпром должен доплатить НАК $2,56 млрд.