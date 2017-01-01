На Портнова открыли дело по статье о госизмене - нардеп

Соответствующее производство СБУ открыла в ответ на заявление активистов в правоохранительные органы о вероятной причастности Портнова к аннексии Крыма.

Против первого заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова начато уголовное производство по статье о государственной измене.

Об этом сообщил народный депутат Украины Андрей Левус на своей странице в Facebook.

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“СБУ начала производство относительно Портнова по статье Государственная измена. Следственный отдел Главного управления СБУ в АР Крым уже ведет досудебное расследование по делу о государственной измене, а соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований“, - написал нардеп.

Как отмечено в сообщении, Портнова важно привлечь к уголовной ответственности не только потому, что он в прошлом способствовал оккупации украинской территории, но и потому, что “он и сейчас несет угрозу украинской независимости“.

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“Не так давно появился в эфире телеканала ZIK, расшатывая внутреннюю ситуацию своими заявлениями. Мы будем следить, чтобы соответствующие госорганы проявляли и обезвредили реваншистов и врагов“, - написал Левус.

Как сообщалось 4 февраля, ранее прокуратура Крыма начала проверку причастности Портнова к аннексии Крыма.

Стоит отметить, что во время заседания Оболонского суда по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича прокуроры обнародовали телефонный разговор между советником президента РФ Сергеем Глазьевым и неким “Владимиром Андреевичем“, которую записала украинская разведка 1 марта 2014. В разговоре Глазьев сообщает собеседнику, что Верховная Рада АРК принять какое-то постановление, которое подготовил Портнов.