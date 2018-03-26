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Знаменосец Порошенко потерял сознание

Комментариев: 3
Солдату стало плохо во время речи президента на праздновании годовщины Нацгвардии.
Почетный караульный лишился чувств во время речи президента
Почетный караульный лишился чувств во время речи президента
Скриншот из видео

В понедельник, 26 марта, на праздновании годовщины Нацгвардии, знаменосец Петра Порошенко потерял сознание. Пришлось сменить караульного.

Видеокамеры запечатлели, как во время речи президента один из знаменосцев пошатнулся и прислонился спиной к забору. К нему подбежали несколько человек, поддержали и увели, а вместо него заступил другой знаменосец.

Отметим, что это не первый случай неловкости в почетном карауле Петра Порошенко.

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В 2014 году, во время церемонии инаугурации президента одному из солдат почетного караула тоже стало плохо, он выронил карабин и едва не упал под ноги президенту. Впоследствии выяснилось, что причиной дурного самочувствия караульного стал тепловой удар и его здоровью ничто не угрожает.

Напомним,14 марта во время визита австрийского президента в Украину случился конфуз – с одного из солдат караула упала шапка. Президент лично подошел к солдату, поднял шапку и надел ему на голову.

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Теги: Порошенко, караул, стало плохо, солдат
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Комментариев (4)
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Глод    26.03.2018, 15:10
Оценка:  0
Глод
Как-то странно он на солдат влияет, что они сознание теряют.
Из_бана    26.03.2018, 15:10
Оценка:  -1
Из_бана
Вампир. Высасывает энергию из молодых парней.
drozdikus    26.03.2018, 15:27
Оценка:  0
drozdikus
это тот вампир за кого ты бы.дло тр.оль свою жэопу рвал в свое время на этом форуме) но тебе гни.де не привыкать) то ты за юлю, то за витю, то за петю.... потом снова включив дурачка, мол я не такой) как был ты гни,дой 10 лет назад , так и остался) всех благ)
Лаптев    26.03.2018, 15:36
Оценка:  -2
Лаптев
drozdikus - как жестко вас на россии колбасит от одной только фамилии Порошенко. Это приятно наблюдать. Корежит просто неподетски
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