Знаменосец Порошенко потерял сознание

Солдату стало плохо во время речи президента на праздновании годовщины Нацгвардии.

Почетный караульный лишился чувств во время речи президента Скриншот из видео

В понедельник, 26 марта, на праздновании годовщины Нацгвардии, знаменосец Петра Порошенко потерял сознание. Пришлось сменить караульного.

Видеокамеры запечатлели, как во время речи президента один из знаменосцев пошатнулся и прислонился спиной к забору. К нему подбежали несколько человек, поддержали и увели, а вместо него заступил другой знаменосец.

Отметим, что это не первый случай неловкости в почетном карауле Петра Порошенко.

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В 2014 году, во время церемонии инаугурации президента одному из солдат почетного караула тоже стало плохо, он выронил карабин и едва не упал под ноги президенту. Впоследствии выяснилось, что причиной дурного самочувствия караульного стал тепловой удар и его здоровью ничто не угрожает.

Напомним,14 марта во время визита австрийского президента в Украину случился конфуз – с одного из солдат караула упала шапка. Президент лично подошел к солдату, поднял шапку и надел ему на голову.