Миссия ОБСЕ за сутки зафиксировала 330 взрывов на Донбассе
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии СММ ОБСЕ на Донбассе за сутки зафиксировали 330 взрывов в Донецкой области и ни одного – в Луганской.
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе за сутки зафиксировали 330 взрывов в Донецкой области. Об этом сообщает миссия в своем отчете за период с 19:30 25 марта по 19:30 26 марта.
"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущими сутками (зафиксировав, среди прочего, примерно 330 взрывов против, ориентировочно, 220)", – говорится в отчете.
В частности, в Донецкой области нарушения были зафиксированы в районе Донецкой фильтровальной станции, Авдеевки, Горловки, Светлодарска, Лебединского, Пищевика, сел Заиченко и Роза.
При этом в Луганской области миссия зафиксировала больше нарушений режима прекращения огня, но без взрывов, по сравнению с предыдущими сутками, когда не было зафиксировано вообще ни одного нарушения.
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Ранее сообщалось, что группа наблюдателей миссии ОБСЕ попала под обстрел на Донбассе.
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