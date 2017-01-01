Миссия ОБСЕ за сутки зафиксировала 330 взрывов на Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии СММ ОБСЕ на Донбассе за сутки зафиксировали 330 взрывов в Донецкой области и ни одного – в Луганской.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе за сутки зафиксировали 330 взрывов в Донецкой области. Об этом сообщает миссия в своем отчете за период с 19:30 25 марта по 19:30 26 марта.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущими сутками (зафиксировав, среди прочего, примерно 330 взрывов против, ориентировочно, 220)", – говорится в отчете.

В частности, в Донецкой области нарушения были зафиксированы в районе Донецкой фильтровальной станции, Авдеевки, Горловки, Светлодарска, Лебединского, Пищевика, сел Заиченко и Роза.





Мандат миссии ОБСЕ на Донбассе продлили на год При этом в Луганской области миссия зафиксировала больше нарушений режима прекращения огня, но без взрывов, по сравнению с предыдущими сутками, когда не было зафиксировано вообще ни одного нарушения.

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