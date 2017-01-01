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Миссия ОБСЕ за сутки зафиксировала 330 взрывов на Донбассе

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Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии СММ ОБСЕ на Донбассе за сутки зафиксировали 330 взрывов в Донецкой области и ни одного – в Луганской.
Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе
Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе
ОБСЕ/Facebook
 
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе за сутки зафиксировали 330 взрывов в Донецкой области. Об этом сообщает миссия в своем отчете за период с 19:30 25 марта по 19:30 26 марта.
 
"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущими сутками (зафиксировав, среди прочего, примерно 330 взрывов против, ориентировочно, 220)", – говорится в отчете. 
 
В частности, в Донецкой области нарушения были зафиксированы в районе Донецкой фильтровальной станции, Авдеевки, Горловки, Светлодарска, Лебединского, Пищевика, сел Заиченко и Роза. 
 
При этом в Луганской области миссия зафиксировала больше нарушений режима прекращения огня, но без взрывов, по сравнению с предыдущими сутками, когда не было зафиксировано вообще ни одного нарушения.

Мандат миссии ОБСЕ на Донбассе продлили на год
 
Ранее сообщалось, что группа наблюдателей миссии ОБСЕ попала под обстрел на Донбассе.

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Теги: взрыв, Донецкая область, Миссия ОБСЕ на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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