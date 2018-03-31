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Авария с троллейбусом во Львове: семь пострадавших

Комментариев: 1
Троллейбус въехал в заднюю часть маршрутки. В момент столкновения в маршрутке находились 20 пассажиров, а в троллейбусе примерно 25 человек.
Во Львове троллейбус врезался в маршрутку
Во Львове троллейбус врезался в маршрутку
УНН

Во Львове на перекрестке улиц Зеленая и Луганская произошло ДТП с участием троллейбуса и маршрутки - пострадали семь человек. Авария произошла сегодня, 31 марта, сообщает пресс-служба областной полиции.

По предварительным данным, троллейбус въехал в заднюю часть маршрутки. В момент столкновения в маршрутке находились 20 пассажиров, а в троллейбусе примерно 25 человек.

По данным силовиков, шесть пострадавших находятся в 8-й больнице, а один пассажир в возрасте 17 лет в больнице на Орлика. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Недавно на столичном проспекте Бандеры столкнулись маршрутка и троллейбус – пострадали три человека.

 

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Теги: Львов, ДТП, авария, троллейбус, маршрутка, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Андрей    31.03.2018, 17:56
Оценка:  0
Андрей
Это те новые богданы на русских деталях?
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