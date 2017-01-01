Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Балух в СИЗО сильно похудел - правозащитники

Комментариев: 0
Украинца Владимира Балуха перевели из одиночной камеры в Симферополе в другую, "с более нормальными условиями, где он находится под постоянным видеонаблюдением".
Владимир Балух на суде
Владимир Балух на суде
crimeahrg.org

Украинец Владимир Балух, который в СИЗО Симферополя продолжает голодать в знак протеста против незаконного приговора, сильно похудел и осунулся. Об этом сообщают правозащитники Крымской правозащитной группы со ссылкой на адвоката Балуха.

Также сообщается, что Балуха перевели из одиночной камеры в другую, "с более нормальными условиями, где он находится под постоянным видеонаблюдением".

"В камере у Владимира Балуха есть сосед, которому сотрудники СИЗО приносят домашнюю еду. Украинец расценивает это как форму издевательства и попытку заставить его выйти из голодовки", - пишут правозащитники.

Напомним, Балух объявил бессрочную голодовку в крымском СИЗО 19 марта. Он протестует против приговора, который ему вынесли 16 января 2018 года по сфабрикованному против него уголовному делу.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Крым, голодовка, политзаключенные, СИЗО, активисты, Владимир Балух
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь