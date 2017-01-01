Балух в СИЗО сильно похудел - правозащитники
Украинец Владимир Балух, который в СИЗО Симферополя продолжает голодать в знак протеста против незаконного приговора, сильно похудел и осунулся. Об этом сообщают правозащитники Крымской правозащитной группы со ссылкой на адвоката Балуха.
Также сообщается, что Балуха перевели из одиночной камеры в другую, "с более нормальными условиями, где он находится под постоянным видеонаблюдением".
"В камере у Владимира Балуха есть сосед, которому сотрудники СИЗО приносят домашнюю еду. Украинец расценивает это как форму издевательства и попытку заставить его выйти из голодовки", - пишут правозащитники.
Напомним, Балух объявил бессрочную голодовку в крымском СИЗО 19 марта. Он протестует против приговора, который ему вынесли 16 января 2018 года по сфабрикованному против него уголовному делу.
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